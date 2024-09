Obrovské problémy kvôli výdatnému dažďu: Stačí jedna chyba a môžete prísť o auto!

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Počasie, ktoré Slovensko posledné dni zažívalo, bolo extrémne nebezpečné. Ohrozené boli nie len životy, ale aj majetok, a to najmä autá. Poškodenie auta vodou patrí totiž medzi najzávažnejšie a môže mať fatálne následky. Auto môže poškodiť natoľko, že ho môžete už len zošrotovať. Záleží na tom, ako vysoko a kde všade sa voda dostane.

Rieka Dunaj po kulminácií v centre Bratislavy (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Najdôležitejšia je prevencia. Najúčinejšie by bolo, ak by motoristi, ktorí vedia, že žijú v rizikových, záplavových oblastiach, odviezli svoje auto na miesto, ktoré je vyvýšené. Počas dažďom sa treba vyhýbať najmä podzemným garážam, ktoré sú na nevhodne spádových miestach a môže do nich natiecť voda.

Záleží na miere zaplavenie

Voda môže vaše auto úplne zničiť. Podľa expertov z AAA AUTO záleží na miere zaplavenia. „Ak voda dosahuje len po prahy karosérie, takže v nej boli ponorené len náboje kolies a brzdy, až tak veľa sa toho nedeje. Chce to ale postupovať podobne ako vodiči offroadov, ktorí sa brodia cez vodné toky – zložiť kolesá, vyčistiť brzdy od bahna, pre istotu vymeniť brzdovú kvapalinu,“ radí Petr Vaněček, co-CEO AURES Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Väčší problém nastáva, ak hladina vody siaha o niečo vyššie a voda natiekla aj do výfukového potrubia. V moderných autách sú vo výfukovom potrubí katalyzátory, lambda sondy, u trochu starších modelov aj filtre pevných častíc (novšie vozidlá ich mávajú častejšie v motorovom priestore). „Potom by bolo lepšie auto neštartovať, nechať ho odtiahnuť do servisu, výfuk rozmontovať a vysušiť. Pokiaľ by sa dostala voda do chladiča, aj on sa musí vyčistiť, prípadne vymeniť,“ hovorí Petr Vaněček.

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Napriek tomu, že sa už jedná o väčší problém, stále to nie je likvidačné. Najhoršia situácia nastáva, ak sa voda dostane nad kolesá a natečie dokonca aj do interiéru. V aute sa totiž nachádza veľa elektroniky a celkom nízko sú umiestnené jednotky airbagov a pyrotechnických predpínačov bezpečnostných pásov, pri niektorých vozidlách býva nízko aj štartovacia batéria. Aj keby motor vydržal a nenatiekla do neho voda, tak elektronické súčiastky auta budú značne poškodené. „Ak je voda v interiéri, je lepšie neskúšať štartovať a zavolať do servisu, aby auto odtiahli a pokúsili sa ho zachrániť. Pokiaľ máte havarijnú poistku, zároveň dajte rovno vedieť poisťovni, aby sa na auto prišiel pozrieť jej likvidátor – veľmi často vozidlo odpíšu ako takzvanú totálnu škodu,“ hovorí Petr Vaněček.

Najväčší problém však nastáva, ak sa voda dostane do motora. Vtedy stačí zvýšiť otáčky a prídete o celé auto. Keď sa totiž do motora, ktorý je vo vysokých otáčkach dostane voda, môže to úplne poškodiť celý motor. "Rozsah poškodenia závisí od výšky, v akej sa nachádza nasávanie (niektoré off-roady majú práve z toho dôvodu vyvedené nasávanie nad strechu), a od toho, koľko vody sa do motora dostalo. Po prvé, ak sa zatopeniu motora nemôžete vyhnúť, uistite sa, že ste vypli motor ešte predtým, ako mala voda šancu dostať sa do spaľovacej komory. Ak sa tak už stalo a motor prestal bežať, nesnažte sa ho znova naštartovať," informuje o tom portál startstop.sk.

Pozor na predajcov

Po takomto daždivom období, by ste si mali dávať obrovský pozor aj na predajcov áut, ktorý ich len povrchovo upravia a budú sa ho snažiť predať poškodené. „Správne by po zatopení auta mala byť vymenená všetka elektroinštalácia, čo znamená náklady vo výške niekoľkých tisícok eur,“ hovorí Petr Vaněček.

Najlepšou radou pri kúpe ojazdeného vozidla v čase po povodniach je starostlivosť, opatrnosť a preverený predajca. „Požadujte, aby v kúpnej zmluve rozhodne bolo ustanovenie o tom, že vozidlo nebolo zatopené, aby ste v rámci reklamácie mohli žiadať finančnú kompenzáciu. U nás v AAA AUTO poskytujeme doživotnú garanciu vrátenia peňazí, pokiaľ by sa zatopené vozidlo cez všetky opatrenia dostalo do predaja,“ uzatvára Petr Vaněček.