Labe v Drážďanoch dosiahlo tretí stupeň: Na povodeň sa pripravujú na Odre

Záplavy v Rakúsku

Labe v Drážďanoch v posledných dňoch pomaly, ale zotrvalo stúpa. Tretí stupeň, ktorý dosiahla rieka dnes krátko pred ôsmou hodinou rannou, znamená, že by voda mohla zaplaviť zastavané pozemky, cesty a železničné trate. Bežný stav hladiny je v saskej metropole 1,5 metra. Kulminovať by tu mala rieka v noci na štvrtok, a to zhruba na 6,2 metra. Pri povodniach v roku 2002 dosiahlo Labe v Drážďanoch 9,4 metra.

Rieka Dunaj po kulminácií v centre Bratislavy

Tretí povodňový stupeň v Sasku naďalej platí v Schöne pri hraniciach s Českom, tu sa kulminácia očakáva tiež v noci na štvrtok, a to na 6,77 metra. Rôzne stupne varovania pred povodňami platia po celej dĺžke toku Labe v Sasku, teda aj v Riese a Torgave; v Sasku-Anhaltsku, kam rieka ďalej tečie, bol zatiaľ prvý stupeň varovania vyhlásený vo Wittenbergu, ktorý leží juhovýchodne od zemskej metropoly Magdeburgu.

Na Lužickej Nise na nemecko-poľskej hranici sa situácia upokojila, žiadna z meracích staníc v Sasku už nehlási hodnoty zodpovedajúce zvýšenému povodňovému nebezpečenstvu. Povodňová vlna sa tu presunula ďalej na sever do Braniborska, ktoré sa teraz pripravuje - rovnako ako poľské mesto Vroclav - na povodňovú vlnu z Odry. Tá tiež tvorí časť hranice Poľska a Nemecka a Lužická Nisa sa do nej vlieva."Dúfame v to najlepšie, ale pripravujeme sa na to najhoršie," povedal k povodňovej situácii braniborský krajinský premiér Dietmar Woidke. Túto spolkovú krajinu čakajú v nedeľu voľby.

Hladina riek opadá tiež na juhovýchode Bavorska, kde od nedele do utorka výdatne pršalo. V Pasove, ktorý sa pripravoval na veľkú vodu, kleslo varovanie z tretieho na druhý povodňový stupeň. Hladina Dunaja a väčšiny ďalších riek, ktoré sa doneho vlievajú, klesá. Výnimkou je Isar, na ktorom platí v súčasnosti tretí povodňový stupeň v dolnobavorskej metropole Landshutu.

V Rakúsku sa povodňová situácia ďalej zlepšuje, hladiny riek klesajú

V Rakúsku sa povodňová situácia ďalej zlepšuje a hladiny veľkej časti tokov klesajú, informovala agentúra APA. Aj dnes očakávajú rakúski meteorológovia občasné prehánky, veľké a vytrvalé dažde by ale Rakúsko nemali zasiahnuť najmenej do víkendu, píšu miestne médiá.Záchranné zložky sú stále v pohotovosti a pokračujú v odstraňovaní následkov záplav, a to najmä v Dolných Rakúšanoch, kde kvôli veľkej vode zomrelo šesť ľudí.

Záplavy v Rakúsku

Oddnes sa v celom Rakúsku vracia k normálnej prevádzke školy, v utorok ich bola takmer stovka zatvorená v spolkovej krajine Dolné Rakúsko.Uzavreté ale zostávajú niektoré časti ciest, vrátane úsekov na rýchlostnej ceste S3, ktorá vedie k hraniciam s Českom, uviedol dnes ráno rakúsky automotoklub ÖAMTC.