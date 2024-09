Súdny dvor EÚ potvrdil, že minulé vlády nekonali pri zatváraní skládok, uviedol Taraba

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka sporu medzi Európskou komisiou a SR, hovorí, že Slovensko nemalo v roku 2019 zrekultivovaných a zatvorených 21 skládok odpadov. Tie nespĺňajú požiadavky smernice EÚ o skládkach odpadov. "Chcem ubezpečiť, že s Európskou komisiou intenzívne rokujeme a informujeme ju na pravidelnej báze. K štvrtku nám zostalo nevyriešených už len niekoľko skládok, ktoré si vyžadujú špecifické riešenie," vysvetlil Taraba.

archívne video

Minister Taraba po krízovom štábe: Vyhlásime druhý povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Jakub Kotian)

Konštatuje, že Slovensko nemá z dôvodu nekompetentnosti predošlých vlád vybudovanú základnú infraštruktúru v odpadovom hospodárstve. "Ministerstvo pod mojím vedením rieši komplexne environmentálnu infraštruktúru pre odpad, ktorý sa už nedá recyklovať a musí sa skládkovať, vrátane toho toxického," povedal minister. Poukázal pritom na urýchlenú výstavbu moderných spaľovní na zneškodňovanie odpadu. "Rozsudok Súdneho dvora len poukazuje, aká situácia nastane, ak nebudeme mať dodatočné zariadenia a budeme musieť zatvoriť všetky skládky," dodal Taraba.

Museli zatvoriť staré skládky

Členské štáty EÚ museli podľa smernice z roku 1999 zatvoriť staré skládky do júla 2009. Komisia v roku 2017 zaslala Slovensku formálnu výzvu z dôvodu nesúladu so smernicou, po ktorej nasledovalo odôvodnené stanovisko v marci 2019. Slovensko bolo povinné nevyhovujúce skládky buď čo najskôr zatvoriť a odstrániť, alebo uviesť do súladu so smernicou. Bolo tiež povinné prijať aj opatrenia na zabezpečenie rýchleho zatvorenia všetkých skládok, ktorým nebolo udelené povolenie na pokračovanie prevádzky.

V roku 2023 Komisia iniciovala právne konanie voči Slovensku a požiadala Súdny dvor EÚ, aby zistil, či Slovensko neporušilo záväzky voči EÚ. Slovensko na súde zdokladovalo, že niektoré skládky boli definitívne odstavené v období od augusta 2022 do júla 2023. Súd vo štvrtok skonštatoval, že Slovensko sa nemôže spoliehať na konanie prevádzkovateľov skládok odpadu pri snahe dodržiavať povinnosti a lehoty, ktoré krajine vyplývajú z práva EÚ.