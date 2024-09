Slovensko musí splniť požiadavky Európskej únie: Ceny za spracovanie odpadu sa už čoskoro výrazne zvýšia!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Od budúceho roka čaká Slovensko povinnosť upraviť odpad pred jeho uložením na skládku. Táto povinnosť vyplýva zo záväzkov Slovenska voči Európskej únii a je záväzná pre všetky členské štáty. Podľa analýzy prinesie táto zmena zdraženie odpadu pre samosprávy v priemere o 37% oproti súčasnému stavu. Priemerná cena za úpravu odpadu by sa mala už v roku 2025 pohybovať okolo 120 EUR bez DPH na 1 tonu odpadu.

archívne video

Do polovice roku 2024 nastavíme novú politiku spracovania a narábania s komunálnym odpadom, povedal Taraba (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

„Aj keď sa výsledky tohto porovnania rastu cien môžu zdať drastické, v Európskych krajinách, ktoré povinnú úpravu zaviedli už dávnejšie, ide o bežné ceny. V susednom Poľsku stojí úprava tony odpadu 120 EUR, v slovinskej Ľubľane 175 EUR, v Ríme 180 EUR, v Južnom Tirolsku 210 EUR alebo Salzburgu 225 EUR. Som presvedčený, že do 5 rokov bude aj na Slovensku cena za odpad atakovať úroveň 150 až 200 EUR. Podobne ako vo všetkých menovaných lokalitách v zahraničí bude aj pre nás správnou cestou ako ušetriť náklady za odpad jeho dôsledné triedenie a recyklácia,“ uvádza Ján Chovanec, generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu (ZOP).

Podľa štatistík patrí Slovensko aktuálne medzi krajiny s najnižšími poplatkami za skládkovanie odpadov v EÚ. Podľa aktuálnych dát je priemerná cena len za skládkovanie na úrovni 50 EUR za tonu bez DPH a bez zákonného poplatku. Ak k tomu pri priemernej miere triedenia prirátame zákonný poplatok na úrovni 20 EUR za tonu, celkový náklad na uloženie jednej tony neupraveného odpadu na skládku dosahuje priemernú cenu 70 EUR za tonu.

Nové povinnosti prinesú výrazné zdraženie

Od 1.1.2025 bude odpad povinné pred uložením na skládku upraviť, čo zvýši cenu pre mestá a obce. Za úpravu odpadov sa považuje mechanicko-biologická úprava, ktorá je v rozvinutých krajinách EÚ najčastejšie využívaná. Mechanická úprava znamená triedenie, drvenie, mletie, alebo kompakcia odpadu tak, aby sa zmenšila jeho veľkosť alebo oddelili zhodnotiteľné materiály od tých, ktoré sa budú ukladať na skládky. Pri biologickej úprave ide o kompostovanie alebo anaeróbnu fermentáciu, kde organické zložky odpadu prechádzajú biologickým rozkladom, čím sa redukuje ich objem a znižuje sa produkcia skleníkových plynov pri následnom uložení na skládke.

(Zdroj: profimedia.sk)

Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených nákladov sa celková cena za uloženie odpadu na skládku po úprave môže podľa ZOP vyšplhať až na úroveň 87, resp. 152 EUR za tonu, v závislosti od konkrétnych podmienok a regionálnych rozdielov. Celkový priemerný náklad by tak mohol dosiahnuť sumu 120 EUR. To predstavuje nárast celkových nákladov vrátane nákladov na zber pre obce a mestá, a v konečnom dôsledku aj pre obyvateľov, od 15 až do 59 %.

Slovensko v porovnaní s EÚ

Aj napriek tomu, že úprava odpadov je zadefinovaná v smernici o skládkach už od roku 1999, veľa členských štátov aj po vstupe do EÚ danú povinnosť nepremietlo do svojej národnej legislatívy a posúvalo termín spustenia povinnej úpravy odpadov. Slovensko nie je jediný členský štát EÚ, ktorý povinnosť zaviesť úpravu odpadov do dnešnej doby odkladal. Okrem nás sa s úpravou zatiaľ nevysporiadalo napríklad Česko, Bulharsko, Chorvátsko, Grécko a Rumunsko.

Podľa aktuálne platnej legislatívy Slovensko štartuje úpravu odpadov od 1. januára 2025 a jej spustenie je nevyhnutné nielen z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov, ale aj z pohľadu hroziacich vysokých sankcií zo strany Európskej komisie. Tá po prvom odklade v roku 2021 dňa 12.12.2021 zahájila voči Slovensku infringement.