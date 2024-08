ODHAD cien energií na budúci rok: Slová analytika vás nepotešia! Veľké zdraženie pri zemnom plyne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Ceny energií na burzách v minulom týždni opäť vzrástli, zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci dokonca o viac ako 10 %. Lepšie to nemá byť ani budúci rok. Analytik 365.bank Tomáš Boháček na rok 2025 predpovedá, že ceny elektriny pre domácnosti by mohli stúpnuť o približne 4 percentá, pri zemnom plyne je to na úrovni približne 25 percent.