Cena obľúbeného nápoja Slovákov rastie do astronomických výšin! A má to byť ešte horšie

BRATISLAVA - Bez kávy si väčšina Slovákov nevie predstaviť začiatok dňa či posedenie s priateľmi. Jej cena však každým rokom rastie a ak ste dúfali, že rásť čoskoro prestane, čaká vás nepríjemný budíček: bude ešte horšie. Uviedla to agentúra Bloomberg.

Ceny arabiky vyššej kategórie, ktorú uprednostňujú kaviarenské reťazce, ako je Starbucks, aj cenovo výhodnejšej odrody robusta prudko za posledné obdobie vzrástli. Dôvodom je výpadok dodávok z Vietnamu do Brazílie. Firmy v dodávateľskom reťazci zvyšujú ceny a rušia zľavy, aby ochránili svoje marže, a mnohí varujú pred ďalším rastom cien.

Ceny robusty, ktorá sa používa pri výrobe instantnej kávy, vyleteli na najvyššie hodnoty od 70. rokov minulého storočia. Zrná arabiky vyššej kvality boli v júli najdrahšie za viac ako dva roky. Niektoré z týchto zdražení sú spojené so zlým počasím. Sucho vo Vietname, veľmoci v produkcii robusty, spôsobilo, že globálna úroda bude už štvrtý rok po sebe slabšia, zatiaľ čo suché počasie v Brazílii zredukovalo úrodu arabiky. Rozdiel medzi cenami termínovaných kontraktov na tieto dve odrody je blízko rekordného minima. To núti spracovateľov, aby zvyšovali ceny pre kaviarne a obchody.

Len počasím cena kávy nerastie

Nie je to však len počasie, ktoré ženie ceny kávy nahor. Vznikajúci dopyt na trhoch, ako je Čína, signalizuje, že dodávky budú napätejšie. Na druhej strane, vyššie zisky podnecujú farmárov, aby pestovali radšej kávu namiesto iných plodín. Umožňujú im takisto reinvestovať výnosy z predaja do zvýšenia odolnosti stromov voči chorobám a klimatickým rizikám. No zároveň niektorí obchodníci s kávou a pražiarne už dlho neplatia farmárom adekvátne ceny. Toto "podfinancovanie" sa niektorí nákupcovia snažia zvrátiť, aby bolo toto odvetvie udržateľnejšie. Ak sa totiž ceny kávy pre pestovateľov nezvýšia, nebudú mať dôvod udržiavať dlhodobú produkciu.

Celkovú situáciu ešte zhoršuje skutočnosť, že pražiarne, ktoré dovážajú kávu do Európy, budú musieť čoskoro dokázať, že zrná neboli vypestované na nedávno odlesnenej pôde. Len málo krajín je plne pripravených splniť nariadenia Európskej únie o odlesňovaní, čo ešte viac zredukuje dodávky na starý kontinent. Nákupcovia sa preto snažia dostať kávu do Európy skôr, ako začne platiť nové nariadenie, čo napätú situáciu na trhu ešte zhoršuje.