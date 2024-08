Hrozí úplné prerušenie dodávok ruského plynu na Slovensko? Kľúčový bod pri hranici s Ukrajinou je zrejme poškodený!

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Getty Images)

BRATISLAVA - Preprava ruského zemného plynu cez Ukrajinu by sa mohla v najbližších dňoch či týždňoch v dôsledku bojov na Ukrajine úplne zastaviť. Upozornil na to exminister hospodárstva Karel Hirman v súvislosti s poškodením kľúčovej ruskej meracej stanice Sudža na tranzitnom plynovode pri hranici s Ukrajinou.