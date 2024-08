Dotácie plynu končia! Ceny pôjdu hore, analytici ukázali prvé čísla: Koľko si od budúceho roka priplatíme?

(Zdroj: Getty Images)

Analytici z Inštitútu pre stratégie a analýzy upozornili, že ak by štát ceny plynu nedotoval, domácnosti by v roku 2024 platili približne dvojnásobné ceny a v roku 2023 dokonca 2,5-násobné ceny oproti súčasnosti. Dôvodom je prudký rast ceny plynu na svetových burzách, ktorá napríklad vlani vyskočila na 93,47 eur za megawatthodinu. „Ceny plynu držia na uzde kompenzačné schémy schválené na konci roka 2022. Tie v rokoch 2022-24 vychádzajú zo zafixovanej ceny 21,46 eur/MWh, ktorá bola určená pôvodne len pre rok 2022 na základe burzových cien spred inflačnej krízy,“ tvrdia.

Otázne preto je, o koľko vyskočia ceny plynu budúci rok, keď už táto komodita nebude dotovaná. Zlou správou je, že domácnosti si v budúcom roku za plyn priplatia. Bude to však menej, ako sa očakávalo. Napriek tomu však nebude nárast malý. Určujúcim faktorom pre stanovenie koncovej ceny plynu pre domácnosti je totiž priemer burzových cien za predošlé obdobie. Ten vychádza pre rok 2025 na 37,33 eur/MWh. Ak vláda podľa analytikov skončí dotovanie cien, mesačné účty plynu pre domácnosti by mali v budúcom roku stúpnuť. „Pokiaľ sa distribučné poplatky nebudú výrazne meniť, bude nárast podľa orientačných prepočtov ISA o 32 % pri tarife D2 (varenie, ohrev vody), o 33 % pri tarife D3 (varenie, ohrev vody, kúrenie) a o 13 % pri najnižšej tarife D1 (varenie),“ vyčíslili .

Koniec systému pomoci pre domácnosti vo forme dotácií tak, ako ho poznáme teraz, avizovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) už dávnejšie. Takúto formu pomoci má nahradiť adresná pomoc. „Aby sme v prípade potreby vedeli pomáhať už iba tým, ktorí to naozaj potrebujú, a nedotovali sme vykurovanie bazénov v bratislavských vilách,“ vyhlásila.

Štát však pripravil viaceré zmeny. Jedna sa napríklad týka zmeny dodávateľa energií kedykoľvek počas roka. Doteraz sa totiž takáto zmena mohla robiť iba do konca marca. „Ide o revolučné rozhodnutie. Doteraz bola pri zmene dodávateľa situácia taká, že odberatelia mohli požiadať svojho dodávateľa elektriny alebo plynu o ukončenie zmluvy iba do 31. 03. príslušného roka a táto zmena následne nadobudla účinnosť až od 01. 01. roka nasledujúceho! V prípade, že to odberateľ takto neurobil, zmluva s jeho dodávateľom sa mu automaticky predĺžila na nasledujúci kalendárny rok! Išlo doslova o zmluvné otroctvo! Vzhľadom na zjavnú nevýhodnosť tejto zákonnej úpravy pre odberateľov sme sa rozhodli iniciovať zmenu zákona o energetike z dielne ministerstva hospodárstva, ktorá teraz s účinnosťou od 01. 08.2024 prinesie zrušenie tejto lehoty do 31. 03. a úplnú slobodu pri zmene dodávateľa,“ uviedol šéf ÚRSO Jozef Holjenčík.