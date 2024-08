Analytik varuje! Na Slovensko môže prestať tiecť ruský plyn: Čo by to znamenalo?

(Zdroj: TASR/Fabian Strauch/dpa, Getty Images)

archívne video

Slovensko by mohlo dovážať plyn z Azerbajdžanu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Aj napriek intenzívnym bojom medzi ukrajinskými a ruskými silami v blízkosti dôležitého plynárenského bodu Sudža, by po poklese mali dodávky plynu cez Veľké Kapušany ďalej na Slovensko opäť rásť. "Ceny rástli, lebo sa objavili špekulácie, že sa bojuje práve o získanie kontroly nad týmto bodom a bola zneistená budúcnosť tranzitu plynu do Európy. Preto obe strany hneď uisťovali, že majú záujem na pokračovaní tranzitu. Ceny rastú aj pre obavy, že pri bojových operáciách môžu byť tieto zariadenia neúmyselne poškodené, a tie zostávajú," uvádza analytik v rozhovore pre portál Euractiv.

Pišta zareagoval na obavy v súvislosti s dohodou o tranzite plynu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá skončí v závere tohto roka. Podľa jeho slov sa všetci odberatelia Gazpromu nejakým spôsobom na to pripravujú. "Je to reálna možnosť, že na Slovensko prestane tiecť ruský plyn. Očakáva sa však, že by mala byť opäť teplá zima a zásobníky plynu budú plné aj vďaka tomu, že po minulej zime nám v nich ostalo asi 60 miliárd kubíkov. Tranzit cez Ukrajinu je v ročnom objeme asi 14 miliárd kubíkov, takže teoreticky v najhoršom prípade to vieme pokryť aj zo zásob. Európa už má aj dosť LNG terminálov, takže sa dá počítať aj s tými," povedal v rozhovore s tým, že riziko však stále existuje, čo má svojú cenu. Kvôli tomu ceny plynu na burze neklesnú ale budú sa držať vyššie.

Náhle zastavenie toku ruského plynu analytik nepredpovedá

Analytik si nemyslí, že by mohlo dôjsť k náhlemu zastaveniu toku ruského plynu už v najbližších dňoch či týždňoch. Podľa jeho slov Ukrajina životne potrebuje príjmy za tranzit a Rusko tiež potrebuje financie. Ak by k tomu však došlo, Európa by podľa Pištu tento výpadok dokázala hravo nahradiť importom LNG. "Naše európske terminály idú sotva na 50 percent svojich kapacít, takže tam je dostatočný priestor," argumentuje.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak by k tomu došlo, tiež by to zapríčinilo dočasné zvýšenie cien a to zrejme pre všetkých účastníkov trhu. "Možno by poskočili nahor aj o 50 percent, možno aj viac. Ale nie je pravdepodobné, že by to neboli také cenové skoky ako v roku 2022," uvádza s tým, že by už k veľkej kríze nemalo dôjsť vďaka tomu, že máme dodávky plynu dostatočne diverzifikované. "LNG terminály dodávajú do plynárenskej siete asi 300 miliónov kubických metrov denne a ich možnosti siahajú až k 450 miliónom. Teda tam máme takmer 150 miliónov kubíkov denne rezervu. Cez Ukrajinu tečie iba štvrtina z tohto objemu," konštatoval analytik pre Euractiv.