Ministerstvo školstva sa presťahuje: Podpísalo zmluvu k novým priestorom

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sa presťahuje do bratislavskej Petržalky. Podpísalo nájomnú zmluvu k novým priestorom, ktorá je účinná od piatka a platí do roku 2039. K sťahovaniu by malo dôjsť postupne v najbližších mesiacoch. Informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.