Minister školstva Drucker: Zaviazali sme sa k nezmyslu a hrozí, že nebude mať kto učiť škôlkarov

Na ministerstve školstva bola kontrolu NKÚ. Kontrolovala Stratégiu pre mládež. Predseda NKÚ hovorí o fatálnom zlyhaní. Zodpovednosť je podľa jeho slov jednoznačná. Zlyhal minister a štátni tajomníci. Videli ste správu?

- Áno. Treba však povedať, že hovoríme o predchádzajúcich obdobiach. Priznám sa, že už sa mi nechce vracať do minulosti a stále kritizovať, čo sa udialo. Trend v politike je taký, že veľa sa rozpráva a málo robí. A správa NKÚ je toho dôsledkom. Na ministerstve školstva sa písali rôzne stratégie a koncepcie. To, čo sa podarilo zrealizovať do života, bolo strašne málo. Každý minister prišiel s novou reformou a tvrdil, že všetko pred ním bolo zlé. A takto to dopadlo, minuli sa peniaze a nič sa neurobilo.

Našli ste aj iné stratégie okrem tej, ktorú kontroloval NKÚ?

- Je mnoho stratégií a koncepcií, o ktorých sa debatuje. O kulikulárnej reforme sa dlho rozpráva. Od septembra sa do nej zapojilo len 39 škôl. Fajn je, že sme niekde začali. Čaká nás zapojenie tisíc ďalších škôl, ktoré budú musieť prejsť na nový systém a musia to celé zvládnuť. Majú k tomu otázky, výhrady. Potrebujú vysvetlenia a preškoliť ľudí. Je potrebné získať na svoju stranu všetkých tých, ktorých sa to týka. Nedá sa to robiť len písaním nejakej stratégie. Je to aj príklad Plánu obnovy a odolnosti. Popísali sme rôzne reformy, utekali sme do Bruselu a chválili sa, ako sme prví. Keď som prišiel na ministerstvo, tak v oblasti investícií sme rozpočet neplnili ani na 20 percent, pretože sa nekomunikovalo a nepripravovali sa zásadné projekty. Keď sa pozrieme aj na všetky reformné veci, tak zlyhávajú na implementácií. Častokrát sa písali aj nezmysly, ktoré idú priamo proti našim záujmom.

Skúste povedať nejaký príklad.

- Tak za školstvo môžem povedať jasný príklad. Zaviazali sme sa, že všetci učitelia v materských školách musia mať do roku 2029 bakalárske vzdelanie, teda vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Týka sa to 3000 učiteliek a učiteľov. Teraz si predstavte, že všetci tí, ktorí učia, sa majú zo dňa na deň prihlásiť na školy a učiť sa v akomkoľvek veku. Neviem si predstaviť, ako sa má toto zrealizovať a ako to plánovali. Za rizikové považujem, že naše stredné pedagogické školy stratia významné opodstatnenie. Absolventa strednej pedagogickej školy ste dnes mohli zamestnať ako pedagóga v materskej škole. Rozumiem, že chceme posúvať kvalitu, ale treba trošku premýšľať. A toto sa nám rovnako udialo v zdravotníctve. A preto máme nedostatok sestier, pretože sme ich posunuli na vysokoškolské vzdelanie.

To znamená, že teraz budeme mať málo pedagógov v materských školách?

- Je to obrovské riziko. Nebavíme sa len o učiteľoch v materských školách, ale o učiteľskom povolaní. Mnohí z učiteľov, ktorí išli na vysokú školu, začali cez stredné pedagogické školy. Už stredná škola im umožňovala ísť priamo učiť na materskú školu. A podľa Plánu obnovy a odolnosti už strednou pedagogickou školou nebude môcť človek vykonávať pozíciu učiteľa v materskej škole. Tým pádom sa budúce uplatnenie zúžilo na iné profesie ako napríklad vychovávateľ. Podobným príkladom je informatizácia. Výbava digitalizácie za 200 miliónov eur?! Za dva roky sa nič neurobilo. Boli sme v červenej farbe na semafore.

Posunuli ste sa do oranžovej farby?

- Dnes sme už rozbehnutí pri verejných obstarávaniach. Bolo to však potrebné celé odkonzultovať, pripraviť tak, aby všetci súťažiaci mali rovnaké podmienky. Aby sa nikto nehádal, či je to šité na mieru pre „Jana“ alebo „Zuzu“. Museli sa urobiť predkonzultácie, kde sme oficiálne diskutovali s dodávateľmi. Všetci sa zhodli na tom, že podmienky nie sú diskriminačné a mohli sme ich zverejniť.

Stratégia pre mládež na roky 2021 až 2028 mala pomôcť mladej generácii, čo je asi jedna tretina celkovej populácie Slovenska. Dostala sa v rezorte školstva na okraj záujmu?

- Mládež určite nie je na okraji záujmu ministerstva školstva. A budem hovoriť aj za stranu Hlas – SD. Väčšina z programu strany Hlas – SD sa dostala do Programového vyhlásenia vlády. Mládež má dnes osobitné postavenie. Vznikol osobitný útvar pod štátnym tajomníkom. Odčlenením športu na samostatné ministerstvo sme posilnili práve oblasť mládeže, národnostného vzdelávania, inklúzie. Ak budeme tiež hovoriť o problematike duševného zdravia, tak to všetko spadá štátneho tajomníka. Koniec koncov, mládež sa ocitla aj v názve ministerstva. Voláme sa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Vrátili sme sa k názvu, ktorý je obvyklý aj v iných krajinách. Mládež má pre nás absolútnu prioritu.

Ako je možné, že Stratégia pre mládež mala len jedného gestora. Nebola vytvorená žiadna medzirezortná komisia, ktorá by mala pomôcť mladým ľuďom v spoločnosti. Stretli ste sa s gestorom a pýtali ste sa ho, čo robil?

- Stretol sa s ním náš štátny tajomník. Prepáčte, ale ako som povedal, vracať sa k tomu, že niekto si v minulosti neurobil svoju robotu, sa mi už nechce. Je to pre mňa strata času.

Dostával predsa za to každý mesiac plat.

- Bývalý minister mu na prácu nevytvoril podmienky. Naozaj môžem robiť tlačové konferencie od rána do večera, čo všetko som našiel a čo kto neurobil. Potom však ja neurobím svoju robotu. Netvrdím, že keď sa poruší zákon, alebo ide o vážne zlyhania, ktoré treba posunúť orgánom činným v trestnom konaní, tak verejne neinformujem verejnosť. Zároveň som presvedčený, že vysvedčenia nám vystavujú voliči a občania vo voľbách. Či cítia alebo necítia, že sme pre nich niečo urobili. Na ministerstve sme spustili program zmien, ktorý obsahuje 40 projektov. Týkajú sa zmien od predprimárneho vzdelávania, materských škôl. Nadväzujeme a pokračujeme v reforme základných škôl. Je veľmi dôležité, aby sme pripravili deti pre budúcnosť a podporovali ich zručnosti. Nehovorím, že sa to podarí za rok, ale verím, že v ďalších rokoch áno. Chcem, aby Slovensko malo dobré výsledky v medzinárodných PISA testoch. Deti nezvládajú slovné úlohy v matematike, pretože im chýbajú zručnosti v gramotnosti. Sú to mimoriadne dôležité veci. A tí, čo nemajú čo robiť, tak rozprávajú o kultúrnoetických témach, ktoré vôbec nie sú témou. A pokiaľ som ministrom, tak vás ubezpečujem, že ani témou nebudú. Ani politika a ani kultúrnoetické témy. Predstavili sme reformu siete stredných škôl, ktorá je nevyhnutná na posilnenie stredného odborného vzdelávania. Od januára tohto roka, teda spätne sa nám podarilo spustiť tzv. výkonnostné zmluvy na vysokých školách, ktoré umožnia skvalitňovanie vysokých škôl. Prestávame financovať vysoké školstvo na počty žiakov. Očakávame nejaký typ kvality, ktorý je zameraný na ukazovatele. Spustili sme štipendiá pre mladých budúcich študentov. Ak si vyberú odbor, ktorý je na Slovensku nedostatkový a chýba, dostanú štipendium. Patria sem odbory učiteľstva, psychológie, lekárstva ale hlavne technické zamerania. Veľké fabriky a automobilový priemysel volajú po odborných zamestnancoch, ktorí im chýbajú. Chýbajú nám elektrotechnici, strojári, stavbári či fyzici. K tomu sme umožnili motiváciu. Ak si vyberám a mám na to ísť za informatika alebo strojára, tak si vyberiem školu a môžem získať štipendium 16 500 eur. Máme bezplatné vzdelávania na rozdiel od mnohých iných krajín. Táto suma je čistým príjmom pre študentov a tak majú šancu zaplatiť si ubytovanie, či si len tak prilepšiť. Je to možnosť prilepšiť si od najbližšieho akademického roka.

Už máte výsledky? Prihlásilo sa na chýbajúce odbory viac študentov?

- Výsledky uvidíme neskôr. Ešte dobiehajú prijímacie konania. Okrem technických profesií sme tam zahrnuli napríklad aj logopédov, psychológov či pedagógov. Po troch rokoch sa dostanú do praxe. A zatiaľ máme priestor na to, aby sme motivovali ľudí, aby zostali v tom, čo vyštudujú. 40 projektov na ministerstve je malým orchestrom, ktorý má naladenú strunu a nehrá falošne. Verím tomu. Som z manažérskeho prostredia. Nie som najväčší odborník na školstvo, nikdy som sa do tejto pozície, na rozdiel od niektorých mojich kolegov, nepasoval. Obklopujem sa šikovnými ľuďmi a som presvedčený, že aj najlepší učiteľ matematiky nemusí byť najlepším riaditeľom školy. A naopak, ľudia, ktorí majú na to, aby riadili, majú riadiť. Chceme pokračovať vo veľa projektoch, ktoré budú pomáhať manažmentom škôl, aby podporovali svojich učiteľov a aj nepedagogických zamestnancov, aby sa vytváralo dobré prostredie. Je veľa kvalitných ľudí, ale nemajú na to vytvorené podmienky.

Problémom dnešnej mládeže je zlý duševný stav, ktorý súvisí s covidom, vojnou na Ukrajine. Správa NKÚ poukázala, že na jedného školského psychológa pripadá až 930 detí. To je trošku šialené nie?

- Je to oveľa lepšie, ako to bolo v minulosti. Bude sa to zlepšovať a aj sa to zlepšuje. Vyhradili sme na to aj peniaze v rozpočte na tento rok. Rozpočet pre školstvo na rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 narástol o 20 percent. V histórií to tak nikdy nebolo. V rokoch 2020, 2021 a 2022 rozpočet stagnoval. Dokonca bol aj pokles rozpočtu. Bola tu vláda Igora Matoviča a pán Gröhling bol ministrom. Len kvôli osobným animozitám trpelo školstvo. Bez peňazí sa jednoducho nedá. Tých 20 percent išlo teraz na podporné činnosti a tam sa nachádzajú aj profesie ako psychológ. Narážame na limit množstva ľudí, ktorí na trhu práce sú. Preto sme navrhli štipendiá, aby sme podporovali ďalších. Rovnako sa snažíme riešiť aj platy. Preto sme zaviedli kompenzačné príplatky. Predovšetkým sa to týka regiónov, kde nám tieto profesie odchádzajú do iných pracovných pozícií.

