Výpovedné lehoty lekárov či sestier by sa mohli predĺžiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Lekári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky by mohli mať oproti ostatným zamestnancom dlhšiu výpovednú lehotu, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá by sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. Vyplýva to z návrhu novely zákonníka práce, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil opozičný poslanec Peter Stachura (KDH).