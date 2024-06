Slovenská lekárska komora nesúhlasí s návrhom novely Zákonníka práce: Považuje ho za diskriminačný

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

"Predĺženie výpovedných lehôt pre zdravotníckych pracovníkov rozhodne neprispeje k vyriešeniu personálnej krízy v zdravotníctve. Naopak, obávame sa, že predĺženie výpovedných lehôt bude mať opačný efekt, bude zdravotníkov odrádzať od uzatvorenia pracovných zmlúv so zdravotníckymi zariadeniami a krízu ešte prehĺbi," poznamenala komora.

archívne video

Tlačová konferencia Slovenskej lekárskej komory na tému Aktuálna situácia v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Problematika nedostatku lekárov a zdravotníkov si podľa nej vyžaduje komplexné riešenia. "Nie čiastkové kroky vytrhnuté zo zdravotníckych systémov iných krajín - to je, keď sa preberie len 'represívna časť' Zákonníka práce, ale odignorujú sa časti, ktoré obsahujú aj benefity a významnú mieru ochrany zdravotníckych pracovníkov voči zamestnávateľom," dodala.

Stachura v novele, ktorú predložil do parlamentu, navrhuje predĺženie výpovednej lehoty lekárom, sestrám a pôrodným asistentkám, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá by sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. Úprava má podľa predkladateľa zamedziť fluktuácii celých oddelení z jednej nemocnice do konkurencie v krátkom časovom horizonte, ktorú zamestnávateľ nie je schopný kompenzovať. Jej cieľom je aj predchádzanie ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v prípade hromadných výpovedí.