Zdravotnícke organizácie nesúhlasia s dištancovaním sa od nových postupov WHO

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Lekárnici aj ambulantní poskytovatelia kritizujú, že sa Slovensko dištancovalo od prijatia aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov. Poukazujú na to, že SR sa so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) nedohodla ako jediná. Slovenská lekárnická komora označila krok za odborne nesprávny. Asociácia súkromných lekárov SR a Zväz ambulantných poskytovateľov ho vnímajú ako ohrozenie zdravia občanov. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár na postoji trvá, namieta okrem iného neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd.

"Vnímajúc Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) nielen vo farmaceutickom profesionálnom kontexte ako kľúčovú a mienkotvornú inštitúciu vo všetkých situáciách, ktoré môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov SR a pri ktorých predstavujú farmaceuti verejných a nemocničných lekární súčasť základnej personálnej infraštruktúry, považujeme z odborného hľadiska tento postoj reprezentácie SR za nesprávny," uviedla Slovenská lekárnická komora v stanovisku.

archívne video

Odborníci WHO a minister zdravotníctva Michal Palkovič o zdravotných dátach (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) považuje dištancovanie sa od nových predpisov za medzinárodnú blamáž a ohrozenie občanov SR. "Medicínske postupy, odporúčania a liečebné možnosti sú pre každú krajinu sveta vrátane Slovenska závislé od medzinárodnej spolupráce a globálnych dohôd, ktoré v prvom rade reprezentuje najvyššie postavená WHO," podotkla prezidentka ZAP Jaroslava Orosová. Zväz vyzval vládu a rezort zdravotníctva na urýchlené zjednanie nápravy.

Aj Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR namieta postoj Slovenska v danej veci. Považuje ho za ohrozenie pacientov a zdravotníkov. Poukázala na to, že predpisy sa prijali s cieľom zabezpečiť komplexné systémy na ochranu zdravia ľudí na celom svete pred rizikom prepuknutia ďalších epidémií či pandémií. "Nechceme čeliť komplikovanému prístupu k nákupu liekov, vakcín, výmeny najnovších poznatkov, informácií a skúseností potrebných na zvládnutie krízových situácií, ako aj znižovaniu liečebných možností pre našich občanov," reagovala ASL na sociálnej sieti.

S rozhodnutím nesúhlasia ani opoziční politici. Poslanci Národnej rady SR Oskar Dvořák (PS) a Jana Bittó Cigániková (SaS) za to skritizovali Kotlára aj šéfku rezortu zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). "Ministerka by po tomto fiasku mala položiť svoju funkciu na stôl. Nie pre svoje vlastné pochybenia. Ale preto, že by takýmto politickým gestom ukázala, že nemôže a nebude akceptovať takéto anomálie," skonštatovala poslankyňa na sociálnej sieti. Ministerstvo zdravotníctva na otázky TASR nereagovalo.

Kotlár na postoji SR trvá. Nové predpisy podľa neho uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Odmietnutie odôvodnil nedovolenými zásahmi do zvrchovanosti suverénnych členských štátov. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd. "Viaceré záväzky sú obsahovo neurčité a predstavujú bianco šek, pretože ich obsah bude známy až v budúcnosti. Neurčité a vágne formulácie viacerých ustanovení poskytujú značný priestor pre subjektívne posudzovanie a svojvôľu generálneho riaditeľa pri rozhodovaní s celosvetovými dôsledkami," skonštatoval v stanovisku.Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíku revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Ostatné zúčastnené štáty ho prijali.