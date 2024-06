Návrh novely Zákonníka práce je diskriminačný, Lekárske odborové združenie s ním nesúhlasí

Peter Visolajský (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

"S návrhom zásadne nesúhlasíme. Návrh je v prvom rade diskriminačný a v neprospech ako zamestnanca-zdravotníka, tak zamestnávateľa, ale i v neprospech Slovenska, pretože by ešte viac zhoršil atraktivitu zdravotníckeho povolania na Slovensku. Ciele, ktoré si tento návrh kladie, ani nedokáže splniť. Výpovediam lekárov, ktorí sa už dvakrát postavili za svojich pacientov, nedokáže zabrániť," skonštatoval.

archívne video

Tlačová konferencia Ministerstva školstva o navýšení počtu študentov lekárskych fakúlt (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Otázna je podľa šéfa lekárskych odborárov motivácia predkladateľa. Upozornil na to, že úprave by sa potešili "finančné skupiny bohatnúce na našom zdravotníctve". Verí, že poslanci Národnej rady (NR) SR ho odmietnu.

Stachura v novele, ktorú predložil do parlamentu, navrhuje predĺženie výpovednej lehoty lekárom, sestrám a pôrodným asistentkám, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá by sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. Úprava má podľa predkladateľa zamedziť fluktuácii celých oddelení z jednej nemocnice do konkurencie v krátkom časovom horizonte, ktorú zamestnávateľ nie je schopný kompenzovať. Jej cieľom je tiež predchádzanie ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstva v prípade hromadných výpovedí.