Nedostatok posudkových lekárov komplikuje prístup k zdravotným pomôckam, upozornilo Progresívne Slovensko

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) upozornilo na pretrvávajúci nedostatok posudkových lekárov na úradoch práce. Zdravotne znevýhodnení ľudia sa z toho dôvodu mesiace nevedia dostať k nevyhnutným pomôckam. Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii poslankyne PS Simona Petrík a Veronika Veslárová. Zároveň vyzvali ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD), aby v krátkom čase urobil kroky na vyriešenie urgentnej situácie s nedostatkom posudkových lekárov.

"Verím, že minister Erik Tomáš si nájde čas aj na reálne problémy ohrozených skupín, ktoré naozaj nepočkajú, respektíve, ktoré nevyriešené čakajú už príliš dlho. Preto ho vyzývam, aby v krátkom čase urobil kroky potrebné na vyriešenie tejto alarmujúcej situácie s nedostatkom posudkových lekárov na úradoch práce. Aby sa zdravotne znevýhodnení ľudia mohli dostať k svojim pomôckam čím skôr," uviedla Petrík.

Veslárová doplnila, že sa na nich obracajú aj mnohí ľudia, ktorí požiadali o peňažný príspevok napríklad na opatrovanie svojich blízkych ešte na jeseň 2022, no stále nemajú rozhodnutie. "Museli ostať so svojimi blízkymi doma, pretože ich blízki už doma sami nemôžu byť a musia sa o nich starať a ostali bez príjmu. Takýmto spôsobom štát dostáva ľudí na hranicu chudoby, a to len preto, že sa chcú v domácnosti starať o svojich príbuzných," priblížila.

Podľa poslankýň minister práce prisľúbil ešte začiatkom roka, že problém s nedostatkom posudkových lekárov sa pokúsi vyriešiť, no doteraz sa tak nestalo. "Aj preto sme s kolegyňami z PS založili iniciatívu #ajmy, ktorá sa zasadzuje za väčšiu ohľaduplnosť k zdravotne znevýhodneným ľuďom," dodala Veslárová.