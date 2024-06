Poslanci sa zídu na poslednej riadnej schôdzi pred letnou prestávkou

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Parlament má prebrať vetovaný zákon o múzeách a galériách, ako aj vetovaný zákon o Fonde na podporu umenia (FPU). Legislatíva môže podľa prezidentky ohroziť slobodu umenia. Zo zákona vyplýva, že o poskytnutí peňazí z FPU má po novom rozhodovať rada fondu, počet jej členov sa má zvýšiť. Prezidentka vetovala aj zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Urýchliť má výstavbu projektov vo verejnom záujme. Prezidentka namieta jej nesúlad s ústavou.

(Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Poslanci majú rokovať o návrhu, ktorým sa má Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa by po novom volila deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Definitívne by mal parlament rozhodnúť o novele zákona o verejnom obstarávaní. Zjednotiť sa majú pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. V druhom čítaní je aj návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorým sa majú zvýšiť kompetencie a právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Poslanci majú začať rokovať aj o prvých opatreniach na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Podľa návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov by mali nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už pôjde o bežné balené nápoje, sirupy, alebo energetické nápoje, podliehať novej spotrebnej dani. Upraviť sa má tiež zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

(Zdroj: Getty Images)

Táto daň sa má od budúceho roka vzťahovať aj na náplne do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúška a iné nikotínové výrobky. Daň sa má v ďalších rokoch postupne zvyšovať. Na programe schôdze je aj niekoľko návrhov z envirorezortu. Definitívne majú poslanci rozhodnúť napríklad o novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zjednodušiť a zrýchliť má proces posudzovania z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov.

Na programe je aj koaličná novela zákona o slobode informácií

Z poslaneckých návrhov má parlament definitívne rozhodnúť o koaličnom návrhu na zmeny pri neziskových organizáciách. Zaviesť by sa mohlo označovanie organizácií prijímajúcich financie zo zahraničia vyše 5000 eur za rok ako "organizácie so zahraničnou podporou". Na programe je aj koaličná novela zákona o slobode informácií, ktorá hovorí o úhrade nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií. Koalícia tiež navrhuje zmeny v Hasičskom a záchrannom zbore.

Opozícia navrhuje zákon o príspevku pre tehotné absolventky štúdia či zriadenie inštitútu školského ombudsmana, ako aj zmeny v zákone o mene a priezvisku. Ďalším opozičným návrhom je zefektívnenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Opozícia tiež chce zmeny v peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Viacero bodov programu sa presunulo z predošlej schôdze. Poslanci by mali voliť aj dvoch kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR a prebrať výročné správy viacerých štátnych organizácií.