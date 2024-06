Koalícia chce leto údajne využiť aj na dohodu na šéfovi Národnej rady

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Dohodli sme sa na tom, že tri strany sa navzájom rešpektujú, rešpektujú svoje postoje aj výsledky parlamentných a prezidentských volieb," povedal Šutaj Eštok na pondelkovej tlačovej konferencii. Postoje Hlasu-SD sa nemenia, strana rešpektuje platnú koaličnú zmluvu a z nej vyplývajúce nároky. Trvajú na tom, že post predsedu NR SR patrí Hlasu-SD a na tento post chcú podpredsedu Hlasu-SD Richarda Rašiho. Koaličná rada bola podľa neho konštruktívna. "Využijeme letné obdobie na to, aby sme nikoho s ničím neotravovali. Národná rada SR má povereného podpredsedu, ktorý bude schôdzu viesť, urobíme všetko preto, aby sme od septembra doručovali ľuďom výsledky," dodal.

Danko priblížil, že sa s partnermi dohodli aj na letných rokovaniach koaličnej rady. Venovať sa chcú príprave nového mediálneho úradu, ktorý by mal nahradiť Radu pre mediálne služby. Personálne otázky chcú podľa jeho slov vyriešiť v lete. "Nemienime na júnovej schôdzi dostať do úzadia personálnymi vecami prioritné témy," podčiarkol na tlačovej konferencii SNS. Považuje za potrebné prerokovať návrhy zákonov vetované prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Poukázal na potrebu dokončiť rokovanie o návrhu na zmeny v RTVS. Avizoval, že zmeny, týkajúce sa mimovládnych organizácií, sa posunú na september, pretože súhlasili s diskusiou a budú rokovať s Európskou komisiou. Zdôraznil, že nechcú nijako riskovať ohrozenie eurofondov. Avizoval tiež ďalšie zmeny v mediálnej oblasti ako napríklad úprava práva na opravu pri publikovaní nepravdivých článkov.

Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha zopakoval názor strany, že pre stabilitu vládnej koalície by bolo lepšie, keby Hlas-SD preukázal veľkorysosť a post predsedu NR SR by pripadol Dankovi. "Ale toto je naozaj otázka dohôd, aby tie dohody boli trvácne, musia s nimi súhlasiť všetci partneri a my," skonštatoval na tlačovej konferencii.