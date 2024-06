Poslanci prelomili veto prezidentky: Schválili novelu zákona o Fonde na podporu umenia

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). O poskytnutí peňazí z fondu tak bude po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať bude na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné.

archívne video Ministerstvo vymenúva všetkých členov rady fondu a stanovuje priority podporných činností na daný rok (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Počet členov rady sa zvýši z deväť na 13. Siedmich bude menovať priamo minister kultúry, jedného bude menovať minister na návrh starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov. Princíp menovania zvyšných členov komisie zostáva zachovaný podľa platného znenia zákona. Rozšíri sa tiež rozsah účelov, na ktoré fond poskytuje financie, a to na podporu obnovy, modernizácie a infraštruktúry kultúrnych objektov a podporu tradičnej ľudovej kultúry. Po novom sa tiež zvýši príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu a zvýši sa tiež percentuálny podiel z určených príjmov fondu na vlastnú prevádzku fondu.

Zvýšený bude aj podiel z príspevku štátu, ktorý môže byť použitý na priority určené ministerstvom kultúry. Z novely tiež vyplýva, že po novom bude mať dozorná komisia FPU päť členov. Dvoch členov bude voliť a odvolávať rada v tajnom hlasovaní. Troch členov dozornej komisie bude vymenúvať a odvolávať minister kultúry, z toho jedného na návrh ministra financií. Novela má byť účinná od 1. augusta. Prezidentka novelu vrátila poslancom na opätovné prerokovanie s tým, že v nej vidí rozpor s ústavou. Legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia. Pri rozhodovaní o poskytovaní financií z fondu hovorí o zásahu do odbornosti rozhodovania fondu či o vnášaní politického vplyvu do slobody umeleckej tvorby. Obáva sa aj znefunkčnenia podpory umenia. Za zásadný nedostatok zákona považuje aj úpravu prechodných ustanovení. Namietala aj proces prijímania novely bez medzirezortného pripomienkového konania.

Poslanci prelomili veto prezidentky aj pri novele o múzeách a galériách

Pri vymenovaní štatutárneho orgánu múzea alebo galérie sa vypustí podmienka povinného verejného vypočutia. Vyplýva to z novely zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ktorú v utorok opätovne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Prelomili tak veto prezidentky Zuzany Čaputovej. Po novom tiež nebude stanovené funkčné obdobie štatutárov. Rovnako už zákon explicitne nebude uvádzať, že ich nemožno odvolať bez uvedenia dôvodu. Úpravy sa týkajú aj riaditeľov vymenovaných pred účinnosťou novely. Ministerstvo kultúry SR bude podľa novely tiež vydávať štandardy múzeí a galérií a zverejňovať ich na svojom webovom sídle. Zákon by mal vstúpiť do účinnosti 1. augusta. Podľa hlavy štátu novelou dochádza k zníženiu transparentnosti a odbornosti pri obsadzovaní funkcií v oblasti verejnej správy v kultúre. Namietala tiež retroaktivitu legislatívy.