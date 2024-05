Veľké novinky v prípade tragédie na D1: Radikálny krok vlády, rodinám vyplatia tisíce eur! Padlo aj obvinenie

(Zdroj: Facebook/Matúš Šutaj Eštok)

HORNÁ STREDA - Polícia obvinila vodiča, ktorý v pondelok poobede vpálil do policajného a hasičské auta na diaľnici D1. Vyšetrovateľ podal na obvineného podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Pozostalým obetí tragickej nehody pri Hornej Strede vyplatia 100 000.

Tragická dopravná nehoda sa stala v pondelok na diaľnici D1 pri obci Horná Streda. Záchranné zložky na mieste odstraňovali požiar osobného automobilu. Počas zásahu do nich zozadu vpálil vodič kamiónu, ktorý najskôr narazil do policajného auta a následnej aj do hasičov. Dvaja príslušníci hasičského zboru utrpeli zranenia nezlúčiteľné so životom. Colník bol s vážnymi zraneniami prevezný do nemocnice.

"Muži vo veku 27 a 43 rokov následkom nárazu utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Druhé vozidlo hasičského zboru následkom nárazu vymrštilo do stredu vozovky. Polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu. Prítomný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy. Na miesto udalosti sa dostavil aj minister vnútra SR, prezident PZ a prezident Hasičského a záchranného zboru," informovali o tom príslušníci polície na sociálnej sieti.

Pri nehode na D1 neďaleko Hornej Stredy zahynuli dvaja hasiči (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Polícia vodiča obvinila

Polícia vodiča kamiónu obvinila. "V prípade smrteľnej dopravnej nehody, pri ktorej prišli o život dvaja príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ťažko zranený bol úradník mýtnej jednotky a ľahko zranená bola príslušníčka PZ, už čelí obvineniu konkrétna osoba," skonštatovala trenčianska polícia.

Ako ďalej dodali, "vyšetrovateľ PZ z Nového Mesta nad Váhom na základe vykonaných procesných úkonov vzniesol obvinenie 40-ročnému vodičovi nákladného motorového vozidla pre spáchanie prečinu Usmrtenie v súbehu s prečinom Ublíženie na zdraví. Vyšetrovateľ PZ zároveň podal na obvineného podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby." Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú naďalej v štádiu vyšetrovania.

Pozostalým obetí tragickej nehody pri Hornej Strede vyplatia 100 000

Rodinám obetí tragickej pondelkovej (27. 5.) nehody na diaľnici D1 pri Hornej Strede vyplatia po 50.000 eur. Návrh Ministerstva vnútra SR schválila v stredu vláda. "Tieto prostriedky nebudú podliehať zúčtovaniu zo strany pozostalých a ich zúčtovanie a zdanenie vykoná Ministerstvo vnútra SR v zmysle príslušných predpisov," uviedol rezort v predkladacej správe.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) spresnil, že v prípade obetí išlo o 27- a 35-ročného príslušníka Hasičského a záchranného zboru. "Vieme, že príspevok pozostalým už životy týchto mladých ľudí nevráti, no štát má povinnosť sa aj takýmto spôsobom zachovať a poďakovať sa tým, ktorí zahynuli pri pomáhaní iným," uviedol. Vyšetrovanie okolností prípadu sa podľa neho naďalej vyšetruje, Šutaj Eštok naznačil, že jednou z možných príčin tragédie bolo to, že sa vodič dostatočne nevenoval riadeniu vozidla. Apeloval preto na zvýšenú pozornosť, zodpovednosť a dodržiavanie pravidiel pri šoférovaní.