Skvelá správa pre vodičov: ZOZNAM bezplatných úsekov na diaľniciach sa rozšíri! 23 úsekov zdarma

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zoznam bezplatných úsekov na diaľniciach sa rozšíri. Do platnosti vojde novelizovaná vyhláška Ministerstva dopravy SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke. Tá už je zverejnená a účinná bude 1. augusta. Ministerstvo dopravy zapracovalo v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh poslanca KDH Františka Majerského pridať diaľničný úsek Poprad-Západ do zoznamu úsekov oslobodených od úhrady.

archívne video

Minister dopravy Ráž k zavedeniu jednodňovej diaľničnej známky (Zdroj: Ministerstvo dopravy SR)

"V Poprade sa pozabudlo na úsek Poprad-Západ a som veľmi rád, že ministerstvo akceptovalo a zapracovalo moju pripomienku, čiže aj úseky Poprad-Západ a Východ budú bez úhrady. Bude to veľké uľahčenie života pre Popradčanov, ale aj všetkých ľudí naprieč Slovenskom. Pridaním ďalších úsekov to bude viac ako 197 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest bez úhrady," vysvetľuje poslanec KDH František Majerský.

Predseda KDH a župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vnímal túto potrebu už dlhodobo. "Toto opatrenie umožní zefektívniť plynulosť premávky v mestách a znížiť hluk. Čiže šetríme preťažené mestské časti, cesty a rovnako aj znižujeme negatívne dopady na životné prostredie. A samozrejme, výrazne to pomôže ľuďom dochádzať do práce či žiakom do školy," dodal.

Zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky

"Začiatok vymedzeného úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, sa označuje dopravnou značkou ,Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou‘. Koniec vymedzeného úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, sa označuje dopravnou značkou ,Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou‘," píše sa vo vyhláške, ktorá nadobúda platnosť 1. augusta 2024.

Celkovo sa týka nová vyhláška 23 úsekov diaľníc a rýchlostných ciest na mestských obchvatoch v dĺžke takmer dvesto kilometrov. Kompletný zoznam nájdete tu: