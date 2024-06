Vodiča, ktorý na D1 pri Hornej Strede usmrtil dvoch hasičov, stíhajú na slobode

(Zdroj: Facebook/Matúš Šutaj Eštok)

"V tomto prípade nebol obvinený Okresným súdom v Trenčíne vzatý do väzby, je stíhaný na slobode. K jeho obžalovaniu zatiaľ nedošlo, prípad je stále v štádiu vyšetrovania," informovala hovorkyňa. Vodič kamióna prešiel do pravej časti vozovky, kde narazil do stojaceho vozidla Mýtnej polície, v ktorom v tom čase sedel 42-ročný úradník mýtnej jednotky.

Ten v dôsledku nárazu utrpel mnohopočetné zranenia a bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice. Nákladné vozidlo následne narazilo do stojaceho vozidla Hasičského a záchranného zboru, vedľa ktorého stáli dvaja profesionálni hasiči. Muži vo veku 27 a 43 rokov následkom nárazu utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli.