Smutná správa: Stanka (†34) prehrala boj s rakovinou! Zomrela hudobníčka, ktorej sa Slováci vyzbierali na drahý liek

(Zdroj: Facebook/Stanka Apfelova)

BRATISLAVA - Umelkyňa Stanka Apfelová, ktorú mnohí poznali ako gitaristku a basgitaristku z kapiel Zlokot a Toddler punk, vo veku 34 rokov prehrala svoj boj so zákerným ochorením. Rakovinu po náročnej liečbe už dvakrát porazila, no opäť sa jej vrátila a tentokrát sa jej to už nepodarilo. Smutnú správu oznámila jej rodina.