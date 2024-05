Rakovina sa týka nás všetkých, pripomenula Európska komisia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska komisia (EK) v pondelňajšom vyhlásení pripomenula, že "rakovina sa týka nás všetkých". To je hlavný odkaz eurokomisárky pre zdravotníctva Stelly Kyriakidisovej pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti rakovine, informuje spravodajca.

Komisárka v správe pre médiá zdôraznila, že "spoločne môžeme odstrániť strach a neistotu, ktoré so sebou prináša diagnóza rakoviny, a nahradiť ich vedomosťami, odhodlaním, dôstojnosťou a nádejou". Kyriakidisová na začiatok Európskeho týždňa boja proti rakovine uviedla, že treba pripomenúť niektoré pokroky, ktoré EÚ dosiahla a ako sa to premieta do zlepšenia životov ľudí s touto chorobou.

archívne video

SND spolupracuje na celonárodnom projekte na prevenciu rakoviny (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Spresnila, že s podporou štyroch miliárd eur bol spustený rekordný počet projektov, akcií a iniciatív zameraných na každú fázu tohto ochorenia, od prevencie po včasné odhalenie a liečbu, ako aj na zlepšenie kvality života pacientov. To zahŕňa desiatky projektov podporovaných programom EU4Health, ktoré spájajú expertízu z celej EÚ.

Upozornila tiež, že prevencia je lepšia ako liečba, stále však pretrvávajú veľké nerovnosti vo vystavení sa rizikovým faktorom, ktoré postihujú najmä ľudí z nižšieho socioekonomického prostredia.

Revidovaný Európsky kódex

Ocenila, že revidovaný Európsky kódex proti rakovine má zabezpečiť, že najnovšie vedecké poznatky budú začlenené do poradenstva a usmernenia pre verejnosť. "Nový prístup EÚ ku skríningu rakoviny urobil pokroky vo včasnom odhalení, aj vďaka kampani na zvýšenie povedomia #GetScreenedEU. Čoskoro spustíme spoločnú akciu na implementáciu programov skríningu rakoviny, ktorá bude financovaná vyše 30 miliónmi eur," vysvetlila komisárka.

Koncom tohto týždňa EK zverejní štúdiu o možnostiach udržania zamestnania a návrate do práce pre pacientov s rakovinou a pacientov s rakovinou. Komisárka odkázala, že v európskej zdravotnej únii by sa na nikoho nemalo zabúdať a to bez ohľadu na jeho zdravotnú predispozíciu, prognózu alebo históriu choroby. "Rakovina sa nás všetkých dotýka. Len za čas potrebný na prečítanie tohto vyhlásenia bolo diagnostikovaných približne päť nových prípadov rakoviny," upozornila Kyriakidisová.