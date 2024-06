Smutná správa! Zomrel veterán 2. svetovej vojny Strasser: Bol ešte na oslavách vylodenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Ministerstvo obrany malo tú česť Strassera krátko pred jeho smrťou dopraviť a odprevadiť na oslavu 80 rokov vylodenia v Normandii, ktorá sa konala 6. júna 2024 a ktorú si naozaj užil, a to v spoločnosti ďalšieho veterána, tentokrát z RAF, Jiřího Kafku," uviedol rezort. Strasser sa na oslavách stretol aj s ďalšími veteránmi zo Spojených štátov či Veľkej Británie. Na ceste domov ho podľa ministerstva sprevádzal aj český prezident Petr Pavel.

Ve věku 97 let zemřel válečný veterán Charles Gad Strasser, který za https://t.co/O2sOS1dK1S války bojoval u Dankerque. O jeho úmrtí informovalo @ObranaTweetuje. Ještě před týdnem jsme natáčeli na Omaze při 80. výročí vylodění spojenců v Normandii. Čest jeho památce.@iROZHLAScz pic.twitter.com/45FsgNQYSR — Martin Balucha (@MartinBalucha) June 14, 2024

Strasser sa narodil na území Palestíny, avšak krátko nato sa jeho rodina presťahovala do Československa, odkiaľ pochádzal jeho otec. Keďže pochádzal zo židovskej rodiny, v roku 1938 z krajiny utiekli do Veľkej Británie. Po dokončení strednej školy tam Strasser vstúpil dobrovoľne do československej armády. Bol pridelený k jednotke obliehajúcej Dunkerque.

Po skončení vojny pôsobil v československej delegácii pri norimberskom súdnom tribunále. Osem mesiacov tam spracovával dokumenty potrebné na prevoz zajatých dôstojníkov SS do Československa a Poľska, kde mali byť za svoje činy súdení. Ako podotkol rezort obrany, takmer denne sa pri tejto práci stretával s nacistickými dôstojníkmi.Po ukončení práce v Norimbergu sa vrátil naspäť do Anglicka, kde sa neskôr stal profesionálnym fotografom a venoval sa tiež charite. Práve za túto činnosť ho britská kráľovná Alžbeta II. v roku 2000 vyznamenala Radom britského impéria. Okrem toho bol držiteľom mnohých ďalších ocenení.