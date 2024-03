Minister Tomáš po tragédii v Beňadikovej: Vyplatili sme im všetko, čo sme mali! TOTO chce teraz robiť

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj, Z.Š.H.)

Zuzana sa v sobotu popoludní postavila pred rozbehnutý vlak so svojou postihnutou dcérkou Paťkou v náručí. Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť. Po nešťastnej žene zostal manžel a dve ďalšie maloleté deti. Za hrozivou udalosťou sa skrýva tragický príbeh rodiny. Paťka sa narodila postihnutá a starostlivosť o ňu bola náročná. Žena sa nakoniec neľahký údel rozhodla vyriešiť zúfalým činom.

Obec matku aj dcéru opísala ako slniečka. O Zuzanine problémy sa vraj zaujímali, pokiaľ mala o nich ona sama silu hovoriť. "No nie vždy tú silu mala. Nedá sa druhému nasilu nanútiť pomoc, aj keď by človek pomôcť chcel. Tiež je pravdou, že zdravie pre druhého sa kúpiť nedá a nie vždy je v našich silách pomôcť, aj keď by sme veľmi - veľmi chceli," dodali.

Otcovi a dvom deťom sa ľudia snažia pomôcť teraz finančne. „Z uvedeného dôvodu sa Obec Beňadiková obrátila s prosbou o pomoc na Komunitnú nadáciu Liptov, ktorá poskytla na tento účel transparentný účet číslo: SK06 0900 0000 0051 8809 0388 a pridelila variabilný symbol: 100 100 , prípadne do poznámky napísať: Pomoc rodine z Beňadikovej,“ informuje obec.

Štát vyplatil všetko, čo vyplatiť mal

O prípad sa zaujíma aj minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš. Ten dal podľa vlastných slov okamžite preveriť, či si ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny splnilo všetky zákonné náležitosti voči rodine. "ÚPSVR a rezort práce vyplatil všetky, zákonom stanovené dávky pre túto rodinu, či už išlo o príspevok na opatrovanie, či už išlo o kompenzačné príspevky a aj ďalšie formy pomoci,“ vyhlásil minister.

Zamerať sa chce teraz na kroky, ktoré by mali rodinám s postihnutými deťmi pomôcť. „Spúšťame projekt rodinných poradní, pilotný projekt funguje už teraz, máme päť rodinný poradní, ale chceme počas určitého obdobia vybudovať 46 rodinných poradní, ktoré budú fungovať pod úradmi práce,“ vysvetlil Tomáš.

Do tretice tiež uviedol, že by veľmi pomohlo, ak by odľahčovacia služba fungovala lepšie, ale tá je v kompetencii miest a obcí, nie ministerstva práce. Začal sa teda zaoberať tým, ako by štát vedel s odľahčovacou službou pomôcť mestám a obciam buď z eurofondov, alebo zo štátneho rozpočtu.

Nešťastie označil za jednu veľkú ľudskú tragédiu, ktorá ho veľmi mrzí. „Máme tu centrá pre deti a rodiny a máme centrá, ktoré sa starajú o choré deti, jednak štátne a jednak neštátne, pričom príspevok pre neštátne centrá by sa mal zvýšiť," povedal. Minister už pripravil tiež nezávisle od tragédii zákon, ktorý by mal byť účinný od 1. júla tohto roka.

Rodiny čelia viacerým problém

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím už dlhodobo vládu upozorňuje na kritické miesta siete existujúcich podporných služieb a opatrení štátu. Riešenia však neprichádzajú, alebo len veľmi pomaly. „Jedným z kľúčových momentov je chýbajúca nadrezortná koordinácia jednotlivých dávok, služieb a podporných nástrojov, ktorá by zabezpečila práve to, že systém tvorí kompatibilný celok pomoci štátu. Upozorňovali sme a navrhovali napríklad to, aby v prípadoch, že rozhodnutím školy je maloleté dieťa ´vylúčené´ na domáce vzdelávanie zo zdravotných dôvodov, aby rodič mal garantovaný vznik nároku na peňažný príspevok na opatrovanie, prípadne aby bola vytvorená iná dávka, ktorú by rodič zostávajúci dlhodobo s dieťaťom doma, mal nárok získať,“ uviedli.

Vysvetlili, že v praxi sa stáva, že hoci dieťa je posúdené ako neschopné dochádzať do školy, nemusí byť posúdené aj ako odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Rodič tak ostáva s dieťaťom doma, bez možnosti zabezpečovať rodine príjem a zároveň bez dostatočnej finančnej podpory štátu. Problematická je aj dostupnosť existujúcich foriem sociálnych služieb, ako je opatrovateľská služba či odľahčovacia služba.

Tiež pripomenuli, že čo sa týka na odľahčovacej služby, na tú majú nárok len tí rodičia, ktorí poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Príspevok na opatrovanie však nepoberajú všetci rodičia detí so zdravotným postihnutím. Svoje o tom vedia podľa nich napríklad rodičia detí s autizmom či Aspergerovým syndrómom. A ak už aj niektorí rodičia, ktorí poberajú príspevok na opatrovanie, požiadajú o odľahčovaciu službu, v praxi natrafia na množstvo problémov.

Rodinné poradne, o ktorých hovorí minister Erik Tomáš, sú podľa nich dobrý nápad, ale pripomínajú, že tieto rodiny potrebujú veľakrát takú pomoc, aby mali istotu, že o ich dieťa je dobre postarané z hľadiska jeho zdravotného stavu a potrebujú, aby im niekto skutočne pomohol s odľahčením od tej záťaže, ktorá ich pri starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím sprevádza 24 hodín denne, potrebujú vypnúť a zregenerovať, a k tomu sú potrebné iné služby, a nie poradne. „Teda napríklad spomínaná odľahčovania služba a ostatné opatrenia, ktoré sme vláde navrhovali opakovane,“ dodali.