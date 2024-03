Sme rodina si na sneme opätovne za predsedu zvolilo Kollára

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Teší ma prejavená dôvera všetkých hlasujúcich, veľmi si to vážim. Cítim vďaku, ale aj zodpovednosť, a to nie len voči nim, ale aj voči našim priaznivcom a voličom. Dôvera, ktorú mi prejavili, ma povzbudila v tom, aby som aj naďalej pokračoval v politike," uviedol Kollár. Naďalej chce byť aktívny a pripravovať sa s hnutím do nadchádzajúcich parlamentných volieb.

Na sneme sa hnutie venovalo aj zhodnoteniu výsledku minuloročných parlamentných volieb a predošlého volebného obdobia. Kollár podčiarkol potrebu upokojenia situácie v spoločnosti. Hnutie sa chce podľa jeho slov aj do budúcna venovať témam, ako pomoc rodinám, dôchodcom, potravinová sebestačnosť, ale aj novým témam pre budúcnosť krajiny.