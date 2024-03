Incidenty v Centre sociálnych služieb Javorina rieši komisár pre zdravotne postihnutých i inšpekcia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

BZINCE POD JAVORINOU - V Centre sociálnych služieb (CSS) Domov Javorina v obci Bzince pod Javorinou v okrese Nové Mesto nad Váhom malo dochádzať k zvýšenému počtu incidentov, vrátane fyzických útokov medzi klientmi a preťažovaniu zamestnancov. Upozornila na to odborová organizácia ZO ECHOZ uniJA. Podľa odborárov situácia v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je alarmujúca, zamestnanci, ktorí na problémy poukázali v súkromnej televízii, čelia represiám a výpovediam z pracovného pomeru. TSK to spochybňuje.

"Inšpekcia v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ako aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci svojich kontrol zistili dvojciferný počet pochybení, ktoré viedli k neodkladným opatreniam, no ich opakované porušovanie poukazuje na ignorovanie zistení. Viacerí klienti podali trestné oznámenia pre obmedzovanie osobnej slobody," uviedla ZO ECHOZ uniJA s tým, že klient zariadenia na vozíku skončil po eskalácii jeho pokusu o opustenie priestorov zariadenia vo vyšetrovacej väzbe. Podľa hovorkyne TSK Lenky Kukučkovej tvrdenia, ktoré uvádza odborová organizácia, sa nezakladajú na pravde a skreslene a subjektívne uvádzajú informácie, poškodzujúce dobré meno organizácie.

TSK a CSS Domov Javorina zvážia ďalšie právne kroky na zamedzenie šírenia nepravdivých informácií. "CSS Domov Javorina je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje pobytové sociálne služby mentálne a duševne chorým občanom. Má kapacitu 47 klientov a splnený personálny normatív. Pokojnú situáciu v zariadení narušilo pár zamestnancov, ktorí si neplnili svoje pracovné povinnosti a namiesto toho rozvírili mediálny boj. Aby situáciu vyhrotili, začali sa skrývať za odborovú organizáciu, ktorej sú predstaviteľmi. Situáciu v zariadení vyostrili nevhodným a neprofesionálnym spôsobom. Situáciu nezvládli, klientov si natočili na mobilné telefóny a videá zaslali do televízie. Štatutár zariadenia, ale aj rodinní príslušníci klienta podali trestné oznámenie," doplnila Kukučková. Zdôraznila, že klient, ktorý skončil vo vyšetrovacej väzbe, sa opakovane vracal z vychádzok pod vplyvom alkoholu, prinášal do zariadenia alkohol, ničil majetok zariadenia a vyhrážal sa personálu zabitím.

Päťčlenný tím ÚKOPZ zistil pri monitoringu v DSS Javorina pochybenia

Do väzby ho vzali až keď sa jeho správanie zopakovalo tretíkrát. "V zariadení je po odchode zamestnancov, ktorí vystupovali v medializovanej reportáži, pokojná atmosféra. Nie je pravda, že narastajú incidenty. O klientov je postarané, čo potvrdzujú aj ich príbuzní," doplnila hovorkyňa. Ako TASR informovali z komunikačného odboru MPSVR SR, Inšpekcia v sociálnych veciach (ISV) zistila v zariadení porušenia. Poskytovateľ sociálnej služby neposkytuje ošetrovateľské činnosti odborne kvalifikovaným personálom, čím prijímateľov vystavuje ohrozeniu života alebo zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu. "Poskytovateľ neprijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, keď ošetrovateľské úkony v zariadení aj naďalej vykonávajú zamestnanci bez požadovanej kvalifikácie. Vzhľadom na tieto skutočnosti ISV začala konanie o uložení pokuty na neplnenie neodkladného opatrenia," informoval komunikačný odbor rezortu práce.

Podľa hovorkyne TSK v rámci kontroly Inšpekcie v sociálnych veciach MPSVR SR bol prerokovaný protokol, štatutár podáva návrh opatrení do 31. marca 2024. Zariadeniu bolo uložené len jedno neodkladné opatrenie, a to je v súdnom riešení. "MPSVR SR uznalo a uvedomilo si problém nezrovnalosti v legislatíve, o čom máme aj písomné vyrozumenie," doplnila Kukučková. Ako TASR informovala hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) Elena Koritšánska, úrad vykonal monitoring dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím v DSS Javorina 13. septembra 2023. Päťčlenný tím ÚKOPZ zistil pri monitoringu v DSS Javorina pochybenia a uložil zariadeniu opatrenia na nápravu. "ÚKOZP sa doteraz nevyjadril k správe zo strany zariadenia, v rámci ktorej sa riaditeľ vyjadril k jednotlivým zisteniam. Na zistenia predložil aj odborné stanovisko príslušného úradu, ktorý je oprávnený veci kontrolovať. Žiaľ, nebolo akceptované. Žiadnu konečnú správu z monitoringu aj s navrhnutými opatreniami vedenie CSS - Domov Javorina k dnešnému dňu neeviduje," zdôraznila Kukučková.