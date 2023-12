Poslanci sa dnes opäť stretávajú: Prerokujú aj zriadenie nového ministerstva v skrátenom legislatívnom konaní

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Nový rezort by mal vzniknúť od 1. januára 2024. Jeho vznik upravuje novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Cieľom zriadenia rezortu má byť posilnenie a zefektívnenie využívania verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu a tiež podpora rozpoznateľnosti značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie.

Ministerstvo má získať kompetencie v oblasti cestovného ruchu od Ministerstva dopravy SR a kompetencie v oblasti športu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa má zároveň premenovať na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by mohol financovať štát

Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie by sa mohli financovať zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR )SR posunuli do druhého čítania. Novele sa venujú v zrýchlenom režime.

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by sa mali financovať zo štátneho rozpočtu na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť. Zároveň tiež na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok.

Cieľom zmeny je zabezpečiť rovnaký model financovania pre všetky poradenské zariadenia bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie doposiaľ získavali finančné prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí alebo samosprávnych krajov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa počtu detí, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom roku.

Novelu zákona o NZIS tiež prerokujú

Novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní. Z novely vyplýva, že všeobecní lekári by nemuseli zatiaľ uzatvárať dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi elektronicky. Povinnosť im mala pribudnúť od budúceho roka.

"Účelom návrhu zákona je predísť zlyhaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v SR od 1. januára 2024, a to nutnosťou uzatvorenia elektronickej dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, teda občianskym preukazom s čipom," vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva. Upozornilo, že značná časť obyvateľov stále nemá občiansky preukaz s čipom.

Občania SR s trvalým pobytom, mladší ako 15 rokov alebo starší ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, mali dostať pôvodne občianske preukazy bez podoby tváre do 31. decembra 2023. Doposiaľ sa vydalo viac ako 615.000 takýchto občianskych preukazov, ostáva ich ešte približne 570.000 kusov. Novela rieši pre chýbajúce občianske preukazy aj prístup zdravotníckych pracovníkov k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky. Do konca decembra 2024 sa im má umožniť v určenom rozsahu na základe rodného čísla.