Ministerstvo školstva zvýšilo finančnú podporu linkám pomoci o 220-tisíc eur

"Linky pomoci vytvárajú bezpečný priestor na vyjadrenie pocitov, komunikáciu, zdieľanie vnútorného prežívania. Okrem toho môžu nasmerovať mladých ľudí k poskytnutiu ďalšej odbornej pomoci - psychologickej, psychiatrickej, sociálnoprávnej. Sú veľmi dôležité, preto som rád, že sa nám podarilo zvýšiť dotáciu na linky pomoci," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Rezort školstva každoročne v rámci dotačnej schémy podporuje linky pomoci, ktoré splnili kvalitatívne kritériá a sú zapísané v zozname oprávnených žiadateľov o dotáciu. Konkrétne ide o IP-čko, Linku detskej istoty, Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka a EDI Slovensko. Na rok 2023 im bolo pridelených 127.833 eur, dotáciu koncom roka zvýšili o spomínaných 220.000 eur.

"Práve linky pomoci zabezpečujú bezplatné a anonymné poradenstvo pre mladých ľudí, ktorí sa dostali do krízovej situácie alebo do duševnej nepohody. Ich zmyslom je pomôcť týmto mladým ľuďom vyrovnať sa so situáciou, v ktorej sa ocitli a pomôcť im ju zvládnuť," dodal minister.