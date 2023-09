DRUHÝ EXIT POLL je tu: Median pre RTVS to vidí inak, všetko bude do poslednej chvíle napäté!

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar, Maarty, repro RTVS)

archívne video

Reakcia strany KDH na výsledky exit pollu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Median SK robil prieskum pre verejnoprávnu RTVS. Okrem iného ukázal, že PS by hlas odovzdalo 20 percent respondentov. Smer volilo 19,1 percenta opýtaných, stranu Hlas 11,2 percenta. Do NR SR by sa dostala aj trojkoalícia OĽaNO, Kresťanskej únie a Za ľudí, ktorej podľa exit pollu odovzdalo hlas 9,5 percenta respondentov.

(Zdroj: repro RTVS)

SNS je opäť v parlamente

V tomto prieskume však nastáva prekvapenie, keďže Median vidí SNS s Andrejom Dankom tesne v parlamente a majú 5,4 percent. Silnejšia je aj koalícia OĽaNO a priatelia.