PS postupne rastie, definitívne to zhodnotíme ráno, tvrdí Šimečka

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Z postupného sčítavania výsledkov parlamentných volieb je vidno, že Progresívne Slovensko (PS) postupne rastie, ale je ťažké predpovedať, s akým výsledkom. Skonštatoval to predseda PS Michal Šimečka. Zásadnejšie stanovisko k ďalšiemu postupu chce oznámiť až v nedeľu ráno, respektíve dopoludnia.

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Je mi ľúto, že v tejto chvíli nemáme jasnejší obraz o tom, aké budú výsledky volieb. Nepredpokladám, že sa to v najbližších minútach alebo hodinách dozvieme," povedal Šimečka. "Ani neviem povedať zásadné politické stanovisko smerom k tomu, ako to bude vyzerať," povedal s tým, že cieľom zostáva, aby Slovensko malo po voľbách stabilnú proeurópsku vládu, ktorá bude dbať na právny štát a bude investovať do oblastí, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť krajiny. "Uvidíme, akú silu v tom PS bude mať," dodal.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Teší ho, že aj iné demokratické strany budú v parlamente, spomenul napríklad SaS. Ambíciou každej strany má byť podľa Šimečku podieľať sa na zodpovednosti. "Ale zatiaľ je to príliš skoro na to, aby sme vôbec hodnotili, či je výsledok úspešný alebo neúspešný," doplnil. S viacerými predsedami politických strán si šéf PS vymenil esemesky. "Všetci čakajú, ako to dopadne. Predpokladám, že niektoré telefonické rozhovory prebehnú ešte dnes v noci," doplnil. Nič sa podľa neho nemení na tom, že predsedu vlády nominuje najsilnejšia koaličná strana, nevidí dôvod na tom čokoľvek meniť.