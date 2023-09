MIMORIADNY ONLINE Voľby2023: Slováci si volia nový parlament v predčasných voľbách: Smrť vo volebnej miestnosti!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Je tu deň D. Slovensko si v predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky opäť vyberá svojich zástupcov v parlamente. Pomerne bohatú kampaň máme po niekoľkých mesiacoch za sebou a v týchto chvíľach je už len na občanoch, ako sa pri volebných urnách rozhodnú. Tento volebný deň aktívne sledujeme až do samého konca, kedy budú známe priebežné výsledky. Buďte pri tom s nami a nič podstatné vám počas volebnej soboty neujde.

na Slovensku sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

volebné miestnosti po celej krajine sú otvorené od 7.00 do 22.00

na odvolenie vo vašom volebnom obvode vám stačí občiansky preukaz , ak však volíte mimo neho, musíte sa okrem neho prezentovať aj hlasovacím preukazom

sledujte s nami priebežné volebné výsledky

ak ste už neboli voliť dlhšie, alebo idete voliť prvýkrát, rozhodne neobíďte náš volebný návod

preferenčné hlasy môžete odovzdať najviac v počte štyri a udeľujú sa krúžkovaním čísel kandidátov vybranej strany, nie krížikovaním!

ONLINE

17:16 Vo volebnej miestnosti v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie zomrel po kolapse volič. TASR to potvrdil hovorca Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Viliam Sládek.

17:13 Sobotňajšie parlamentné voľby v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) na Triede SNP sprevádzala nespokojnosť s organizáciou. Ani jeden z mobilných pacientov či zamestnancov, ktorí prišli s hlasovacími lístkami do vopred určenej miestnosti, napokon neodvolil. Odovzdať svoj hlas nemohli, keďže neboli vopred nahlásení. Príslušná okrsková volebná komisia si však záujemcov zapísala a neskôr za nimi príde s prenosnou schránkou.

16:58 V Zuberci na Orave v sobotu nafúkali predseda aj člen volebnej komisie. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. "V Žilinskom kraji polícia preverila oznámenie, že niektorí členovia volebnej komisie v obci Zuberec, okres Tvrdošín, majú byť pod vplyvom alkoholu. Policajnou hliadkou boli vykonané dychové skúšky, ktoré boli v dvoch prípadoch pozitívne, a to u predsedu a jedného člena komisie," potvrdila Hrabovská.

16:56 Obyvatelia prešovskej mestskej časti Šalgovík prichádzajú počas sobotňajších parlamentných volieb k urne do volebnej miestnosti, ktorá je zriadená v krčme. "Ľudia sú zvyknutí tuná chodiť voliť. Všetko je zatvorené a je zakázané požívať alkoholické nápoje. Kolektív je dobrý, spoznali sme sa až tu," uviedol predseda 13-člennej okrskovej volebnej komisie Marek Minár.

16:54 Poslankyňa parlamentu Romana Tabak odovzdala taktiež svoj hlas v parlamentných voľbách.

16:46 Pacienti, hospitalizovaní v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici aj jej zamestnanci mohli v sobotu odovzdať svoj hlas v predčasných parlamentných voľbách priamo v nemocnici. Prišli za nimi dve členky okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou.

"Mali sme vopred nahlásených 60 voličov, nakoniec ich s hlasovacími preukazmi prišlo 72. Záujem bol veľký oproti minulým rokom," konštatovala pre TASR zapisovateľka okrskovej volebnej komisie č. 10 Ľubica Letková, pod ktorú nemocnica spadá.

16:43 Mnohí voliči sa sťažovali, že papier, na ktorom sú vytlačené volebné lístky, je extrémne tenký a lepivý. Podľa ich slov sa lístky lepia jeden o druhý. Komisia preto lístky oddeľuje, aby nedošlo k problémom, čo spôsobuje zdržanie. Informuje o tom portál pluska.sk.

16:35 Vo volebnom okrsku v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie je aktuálne prerušené hlasovanie v parlamentných voľbách. Zasahujú tam zdravotní záchranári.

16:30 Hoci žijú a pracujú v zahraničí, osud Slovenska, ani to, čo sa v krajine deje, pre nich nie je ľahostajné. Mnohí sa chcú po čase vrátiť a nie je im jedno, do akej krajiny by to malo byť. Aj takto odôvodňujú mnohí Slováci žijúci v zahraničí, prečo sa pri sobotných parlamentných voľbách rozhodli využiť svoje volebné právo.

16:19 Približne 40 percent z viac ako 400 voličov, ktorí sú zapísaní na volebnej listine v obci Babiná v okrese Zvolen, si do 15.00 h prišlo splniť svoju občiansku povinnosť a odovzdali svoj hlas stranám a kandidátom, uchádzajúcim sa o priazeň v parlamentných voľbách 2023. Pre TASR to uviedol predseda tamojšej okrskovej komisie Radoslav Páleník.

16:13 Členovia volebnej komisie musia byť nestranní pri výkone funkcie a nepôsobiť v prospech ani neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu musia prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR.

16:09 Okrskové volebné komisie v Komárne a Nových Zámkoch zatiaľ nemuseli riešiť žiadnu mimoriadnu situáciu a priebeh volieb hodnotia doteraz ako bezproblémový. Pre TASR to potvrdili zapisovatelia okresných volebných komisií. Oživenie v Iži v okrese Komárno priniesli do volebnej miestnosti členovia miestneho folklórneho súboru, ktorí prišli k volebným urnám oblečení v krojoch.

16:02 Odvolené má už aj Tibor Gašpar.

PRE SLOVENSKO 🇸🇰 👉 Predčasné voľby sme si ťažko vybojovali, nezabúdajme na to. Poďme voliť. Posted by Tibor Gašpar on Saturday, September 30, 2023

16:01 Košická krajská polícia doposiaľ v súvislosti so sobotňajšími parlamentnými voľbami nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku. Riešila však podnet vzhľadom na dodávku označenej politickým subjektom a konkrétnym kandidátom, či farbu pečiatky. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.

15:57 Priebeh predčasných parlamentných volieb je z pohľadu polície zatiaľ mimoriadne pokojný. Na tlačovej konferencii o tom v sobotu informoval viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Spomedzi drobných incidentov spomenul privolanie hliadky do jednej z okrskových volebných komisií. Zistené bolo požitie alkoholu. "Chcel by som vyzvať najmä členov okrskových volebných komisií, aby nepožívali alkoholické nápoje," zdôraznil. Na zabezpečenie pokojného priebehu predčasných parlamentných volieb dohliada približne 6500 policajtov.

Priebeh volieb je z pohľadu polície zatiaľ mimoriadne pokojný (Zdroj: Facebook/Ministerstvo vnútra SR)

15:54 Už tradične slabší záujem voličov charakterizujú zatiaľ parlamentné voľby na najväčšom rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. V dvoch okrskoch je zapísaných spolu zhruba 4840 oprávnených voličov.

15:52 Evidovaných bolo niekoľko podnetov týkajúcich sa nekompletnej sady vydaných hlasovacích lístkov. V prípade, že mu zo strany komisie nebola vydaná kompletná sada, je potrebné na to upozorniť predsedu okrskovej volebnej komisie a požiadať o doplnenie sady. Zo strany členov okrskových komisií nejde o úmyselné konanie, ale o zlyhanie ľudského faktora. Podobné príapdy boli zaznamenané aj pri voľbách v minulosti. Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán sa bude zaoberať všetkými podnetmi, ktoré im boli doručené.

15:40 V Bratislavskom kraji sú sobotné voľby do Národnej rady (NR) SR zatiaľ pokojné a plynulé. Zaznamenané neboli žiadne problémy alebo incidenty. O parlamentné voľby je záujem. TASR to potvrdili okresné volebné komisie.

15:38 Svoj hlas v parlamentných voľbách odovzdal aj poslanec OĽANO Jozef Pročko.

15:33 Kuriózne situácie neobchádzajú ani volebné miestnosti. Ako informuje spravodajský portál tvnoviny.sk, jeden bizarný prípad sa odohral v podtatranskej obci, kde vodič hodil do urny s hlasovacím lístkom aj svoj občiansky preukaz. Bude si naň musieť počkať, komisia mu ho vydá až po sčítaní všetkých hlasov.

15:30 Počas volebného dňa majú záchranári plné ruky práce. Informovali o tom na sociálnej sieti. Zasahovať museli pri epileptických záchvatoch či kolapsoch.

VOĽBY 2023; AKTUÁLNE INFORMÁCIE Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR eviduje v súvislosti s parlamentnými... Posted by Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR on Saturday, September 30, 2023

15:26 V najväčších bratislavských mestských častiach sú sobotné voľby do Národnej rady (NR) SR naďalej pokojné, bez incidentov. Niektoré volebné okrsky hlásia výrazne vyššiu účasť, rady sa však netvoria. Pre TASR to uviedli hovorcovia miestnych samospráv či z miestneho úradu.

15:12 Volebné moratórium v rámci sobotných predčasných parlamentných volieb predĺžia o 40 minút. Na celom území SR potrvá do 22.40 h. Dôvodom je predĺženie hlasovania v jednom z volebných okrskov v bratislavskej Petržalke. Avizoval to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.

15:11 Svoj hlas jednej zo strán či hnutí môžu v sobotu voliči odovzdať i v okrsku, ktorý sa nachádza v bývalej poliklinike pri bani v Handlovej. Účasť je podľa odhadu tamojšej okrskovej volebnej komisie vyššia ako po iné voľby.

14:56 V Pliešovciach v okrese Zvolen volia aj slovenskí vojaci, ktorí sú aktuálne na vojenskom cvičení na neďalekom Centre výcviku Lešť. Do 14.00 h prišlo odovzdať svoj hlas na hlasovací preukaz približne 40 vojakov. Pre TASR to uviedla Pavla Urbanová, predsedníčka okrskovej komisie pre Lešť, ktorá sídli v budove Vojenského obvodného úradu v Pliešovciach. "Očakávame, že ďalšie desiatky vojakov prídu ešte podvečer, keď skončia s plnením svojich úloh," povedala.

14:52 Na česko-slovenskej hranici v kysuckej obci Makov sa stretli v sobotu milovníci historických vozidiel na štarte Československej rallye. Podľa organizátorky podujatia na Slovensku Eriky Moškovej tohtoročný časový harmonogram upravili, aby účastníci stihli po ukončení podujatia odovzdať hlasy vo voľbách do Národnej rady SR.

14:48 V obci Ondavka v okrese Bardejov sa sobotňajšie voľby konajú v súkromnom rodinnom dome. Obec totiž v minulosti prišla v exekúcii o budovu obecného úradu. Celkovo je v Ondavke zapísaných 11 voličov a traja majú voličský preukaz. Ľudia prichádzajú voliť do rodinného domu. Ide o prístavbu rodinného domu, ktorá bola pôvodne maštaľou, neskôr v nej bola krčma.

14:40 V obci Jablonové v okrese Malacky prispeli do celonárodného hlasovania v sobotňajších parlamentných voľbách aj rezidenti zariadenia pre seniorov. Svoje voličské právo hlasovaním do prenosnej volebnej urny využili ôsmi ubytovaní seniori.

14:27 Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nevedia písať a čítať, môžu v parlamentných voľbách hlasovať s pomocou inej osoby. Umožňuje to zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Pred hlasovaním o tom musia upovedomiť okrskovú volebnú komisiu.

14:25 Viaceré volebné okrskové komisie v Nitre hlásia vysokú volebnú účasť. Podľa slov hovorkyne nitrianskej fakultnej nemocnice Tatiany Kubinec bol mimoriadny záujem o voľby aj medzi pacientmi. Členovia okrskovej komisie prišli s volebnou urnou do nemocnice o 9.30 h a zdržali sa tu takmer päť hodín. "Určite v našej nemocnici evidujeme vyšší záujem ako po iné voľby. Bavíme sa až o 70 pacientoch," uviedla Kubinec.

14:16 Priebeh predčasných parlamentných volieb je v severných okresoch Nitrianskeho kraja bezproblémový a pokojný. Bez incidentov zatiaľ prebiehajú voľby v Topoľčianskom aj Zlatomoravskom okrese. "Všetko ide hladko, nemuseli sme riešiť žiadne závažné podnety. Zdá sa, že aj účasť bude pomerne vysoká, aj keď popoludní je trochu útlm, ale neskôr očakávame zasa veľký záujem voličov," uviedla zapisovateľka Okresnej volebnej komisie v Topoľčanoch Zuzana Chudá.

14:10 V jednom z volebných okrskov v bratislavskej Petržalke predĺžia hlasovanie o 40 minút. Dôvodom je zdravotná indispozícia jedného z členov okrskovej volebnej komisie. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

14:07 Predčasné parlamentné voľby v okresoch Levice a Šaľa prebiehajú pokojne a bez problémov. Pre TASR to uviedli členovia oboch okresných volebných komisií. V Levickom okrese sa zatiaľ zaoberali iba podnetmi, ktoré sa týkali farby pečiatky na obálkach. "Tie boli vyriešené, zvyšok boli iba drobné administratívne problémy, ktoré sa na mieste odstránili. V jednom z okrskov napríklad volič upozornil, že mu chýbal volebný lístok jednej z kandidujúcich strán. Okamžite bol doplnený a my sme okrskovú komisiu upozornili, aby pre istotu všetko znova prekontrolovali," povedal predseda okresnej volebnej komisie v Leviciach Martin Bátovský.

14:05 Podpredseda KDH tiež odovzdal svoj hlas.

Odvolené. Priatelia, poďte voliť i vy. Zaberie to len chvíľku! 🇸🇰Verím, že Slovensko čakajú lepšie časy. Posted by Tomáš Merašický on Saturday, September 30, 2023

14:00 Svoju volebnú povinnosť si prišiel splniť aj bývalý športový reprezentant David Skokan.

13:55 Priebeh sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR je v Bratislave zatiaľ pokojný. Mestská polícia doteraz žiadny vážny prípad či incident v súvislosti s parlamentnými voľbami nemusela riešiť. Uviedol to vedúci oddelenia komunikácie bratislavskej mestskej polície Peter Borko.

13:50 V zariadení pre seniorov odvolila aj takmer 102-ročná Banskobystričanka.

13:45 Odvoliť v jednej z bratislavskej základnej škole prišiel už aj dosluhujúci predseda parlamentu a predseda Sme rodina Boris Kollár.

13:40 V predčasných parlamentných voľbách už hlasovali aj odsúdení v dvoch nitrianskych väzniciach. Podľa okrskových volebných komisií bol v oboch ústavoch na výkon odňatia slobody záujem väčší ako po iné roky.

13:25 Jana Žitňanská už volila.

13:20 Ísť voliť je povinnosť, ľahostajnosť nie je správna, odkazujú seniori. "Odkedy mám právo voliť, nevynechala som voľby ani jeden rok. Záleží mi na tom, čo sa tu deje. Milujem Slovensko a do zahraničia by som nikdy nešla," uviedla 78-ročná Melánia Čipkárová.

13:12 Predsedníčka Za ľudí prišla svoj hlas odovzdať s deťmi.

ZA PRAVDU, ZA RODINU, ZA SLOVENSKO ❤️🇸🇰 Odvolené! Boli sme spoločne aj s deťmi, aby si uvedomili, že slobodné voľby... Posted by Veronika Remišová on Saturday, September 30, 2023

13:10 Tomáš Taraba zo SNS má voľby zasebou.

Odvolené. Slovensko si dnes vyberie buď stabilitu a riešenie problémov ľudí alebo ďaľšie roky chaosu, zadlžovania a nezodpovednú politickú reality show. Príďte voliť, výber máte vo svojích rukách. Posted by Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS on Saturday, September 30, 2023

13:07 V kúpeľoch v Brusne odvolili do prenosnej schránky hostia i zamestnanci.

13:05 V jednom z okrskov v Detve evidujú takmer 40 percent voličov. "Účasť je vysoká. Máme aj nových voličov, chodia aj dôchodcovia i celé rodiny," objasnil predseda volebnej komisie Jozef Ligenza.