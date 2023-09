Za plyn zaplatíme dvojnásobok! Vieme, kedy sa to stane a ako sa tomu vyhnúť: Zostáva nám už málo času

Európu môže čakať ťažká zima: Závislosť na ruskom plyne pretrváva (Zdroj: Getty Images)

Hrozí, že plyn a teplo skokovo zdražejú, informuje portál Tv Noviny. Niektoré faktúry by sa tak od nového roka mohli podľa Regulačného úradu zvýšiť až o 110%, času je však málo. Pokiaľ vonková teplota klesne pod 13°C hneď niekoľko dní po sebe, kotly a kotolne po celom Slovensku sa začnú zahrievať.

Chladné jesenné a zimné mesiace sú už za rohom, problém vyšších cien by si tak na paškál mala zobrať novozvolená vláda. Odo dňa zverejnenia výsledkov volieb a zostavenia funkčnej koalície však do zimných teplôt zostáva len pár krátkych týždňov.

Do decembra budú domácnosti za teplo platiť ešte tohtoročné ceny, od januára však môže byť všetko inak, vystríha Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pokiaľ včasne nezasiahne štát, niektoré domácnosti by už od januára mohli za teplo a plyn platiť až dvojnásobok. Štatistiky ÚRSO však odhaľujú, že vývoj cien túto zimu by nemal byť až tak tragický. Napriek ukončenia zastropovania cien sa cena na trhu vyvíja pozitívne a v priebehu posledných mesiacov aj naďalej klesá. V zime by však v dôsledku vyššieho dopytu mohla začať opäť rásť.