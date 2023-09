Dobré správy: Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v stredu klesli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu do 10.04 h miestneho času klesla o 1,15 eura na 38,50 eura za megawatthodinu (MWh), zatiaľ čo cena novembrového kontraktu sa podľa údajov LSEG znížila o 0,15 eura na 43,15 eura/MWh.

Analytik LSEG Wayne Bryan predpovedá ďalšie mierne zníženie cien plynu vzhľadom na zlepšujúci sa výhľad na dodávky z Nórska v priebehu nasledujúceho týždňa. Očakáva sa tiež, že mierne jesenné počasie utlmí dopyt po plyne v Európe, uviedli analytici Commerzbank, ktorí vo svojej správe poukázali tiež na fakt, že zásobníky plynu v Európe sú podľa GIE (Gas Infrastructure Europe) naplnené na 95 %.

To je dobrá správa v súvislosti s vykurovacou sezónou, ktorá sa zvyčajne začína v októbri. Stabilné boli v stredu ráno aj dodávky plynu potrubím z Ruska do Európy cez Ukrajinu. Ruský Gazprom uviedol, že v stredu pošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna kubických metrov plynu, čo je rovnaký objem ako v utorok (26. 9.).