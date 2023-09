Dopyt po zemnom plyne v Európe by mal do roku 2040 drasticky klesnúť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MNÍCHOV - Dopyt po zemnom plyne v Európe sa počas nasledujúcich 20 rokov drasticky zníži. Predpokladá to spoločná štúdia medzinárodnej poradenskej firmy Deloitte a nemeckého Inštitútu pre aplikovanú ekológiu OeKo. Do roku 2040 by dopyt mohol klesnúť o dve tretiny v porovnaní s rokom 2021 a do roku 2050 až o 95 %, oznámila v piatok spoločnosť Deloitte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.