Obrovský strach na palube: Zelenská robí summit na Ukrajine, prišla Pavlova žena aj Rizman, nastal poplach!

Príchod Evy Pavlovej bol sprevádzaný leteckým poplachom.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 559

Pozvánka aj pre Rizmana

Ukrajinské vedenie myslelo aj na Slovensko, a tak pozvánku na summit dostal aj partner prezidentky Zuzany Čaputovej Juraj Rizman. Práve dnes pricestoval na Ukrajinu na pozvanie manželky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleny Zelenskej.

(Zdroj: Prezidentská kancelária SR)

Spolu s partnermi ďalších európskych lídrov sa v Kyjeve zúčastňuje na treťom summite prvých dám a pánov, ktorého zakladateľkou je ukrajinská prvá dáma a jeho témou je duševné zdravie. Diskutovať sa bude o rovnováhe medzi odolnosťou a krehkosťou duševného zdravia či vplyve vojny na duševné zdravie, ako aj o problémoch, ktoré trápia mladú generáciu.

Rizmana sprevádza na ceste na Ukrajinu aj splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač a riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský, ktorá má v pláne rozšíriť svoje aktivity aj na Ukrajine.

Príchod českej prvej dámy sa niesol v znamení komplikácií

Manželka českého prezidenta Eva Pavlová to však nemala ľahké. Pricestovala v stredu ráno do ukrajinského hlavného mesta, no krátko pred jej príchodom zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana niekoľko útočiacich ruských rakiet. Informácie pochádzajú zo servera iRozhlas.cz.

Manželka českého prezidenta Petra Pavla Eva Pavlová (úplne vľavo). (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Pravdepodobne išlo o rakety s plochou dráhou letu

Pavlová dorazila do Kyjeva počas leteckého poplachu na území celej Ukrajiny. "Protivzdušná obrana zostrelila podľa ukrajinských úradov niekoľko ruských rakiet, čo bolo tesne pred príjazdom špeciálneho vlaku vidieť aj počuť. V Kyjeve nebol nikto zranený," uviedol spravodajca Českého rozhlasu na Ukrajine Martin Dorazín. Dodal, že zrejme išlo o rakety s plochou dráhou letu, možno aj balistické.

Summit na Ukrajine bude moderovať britský herec, režisér a moderátor Stephen Fry. Na Ukrajine má partner našej prezidentky Juraj Rizman aj ďalší program, ktorý súvisí s povojnovou obnovou a humanitárnymi projektami, na ktorých sa podieľa aj Slovensko a slovenské mimovládne organizácie.