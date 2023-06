Hororový útok psa na 8-ročné dievča! Prehovorila matka majiteľa: Bolo to hrozné, ich Hačiko je vraj hravý

Archívne video: Útok psa na policajta

Kríženec labradora a nemeckého ovčiaka zaútočil na dievčatko v čase, keď sa vozilo na bicykli. Vybehol z nezabezpečeného dvora v obci Krajné neďaleko Myjavy. „Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania, kríženec nemeckého ovčiaka a labradora vybehol majiteľovi z neoploteného pozemku von na ulicu. V tom čase sa tam prechádzalo 8 ročné dievčatko, ktoré strhol na zem na trávu, kde ju opakovane pohrýzol do viacerých častí tela. Dievčatku boli spôsobené veľké tržné rany na hlave a aj na iných častiach tela,“ informovala polícia.

Podľa informácií Nového času má dievčatko na tele 60 stehov. Pes mal útočiť najmú na hlavu, ruku a ucho – teda na hornú časť tela. „To je neuveriteľné, veď to bol veľký pes, mal dobrých 65 kíl. Keď sa na také malé dievčatko vyrútil, tak nemalo šancu. Ešteže sa horšie nestalo,“ uviedli pre denník miestni. „Je nám to veľmi ľúto, pes sa dostal z domu a zaútočil na deti, ktoré sa v tom čase hrali pri dome. Dievčatko strhol z bicykla a napadol,“ uviedol starosta obce Ján Konečník. Majiteľ psa je podľa neho nekonfliktný a nikdy s ním ani s jeho zvieraťom neboli problémy.

Bolo to hrozné, tvrdí matka majiteľa

Samotný majiteľ trojročného kríženca s menom Hačiko, má byť celou vecou otrasený. Jeho matka tvrdí, že psa mávajú zatvoreného v koterci. Tak to bolo aj v osudný deň. Syn však išiel nakŕmiť zajace a pustil aj psa. Ten ušiel „dole“, kde - ako už vieme - zaútočil na dievčatko. „Bol tam strašný krik a plač. Syn utekal dolu a videl, ako pes už trhá dievčatku ruku, hryzie ucho aj hlavu. Bolo to hrozné, rodina hneď pribehla a volala záchranku. Je nám to veľmi ľúto, pes má len tri roky, je hravý. Nevieme, ako to presne bolo. Syn ani nespí, ani neje, nevieme, čo budeme robiť. Či budeme musieť psa usmrtiť. Je čipovaný, staráme sa o neho, neviem, čo sa tam mohlo stať. Je nám ľúto toho dievčatka,“ povedala žena pre denník.

Polícia uviedla, že majiteľovi psa hrozí obvinenie z prečinu Ublíženie na zdraví. "Žiadame všetkých majiteľov psov, aby pri venčení alebo vypustení psa na pozemku mysleli predovšetkým na bezpečnosť. Každý majiteľ nesie za svojho domáceho miláčika zodpovednosť. Zabezpečte, aby nikomu neublížil," odkázali majiteľom štvornohých miláčikov.

Nemocnica, kde je dievčatko hospitalizované, sa k jej stavu vyjadrovať nechcela, nakoľko nemá povolenie rodičov.