Prípad dohryzenej Sofinky rotvajlermi: Nové detaily hororových chvíľ, prehovoril majiteľ psov

PLZEŇ - Dvaja psy plemena rotvajler, ktorí v utorok utiekli z areálu firmy v Holýšove pri Plzni, napadli a pohrýzli desaťročnú Sofinku. Dieťa utrpelo vážne poranenia, záchranári napadnuté dievča prepravili do plzenskej fakultnej nemocnice vrtuľníkom. Psy sa podarilo vypátrať a odchytiť v stredu dopoludnia, uviedla policajná hovorkyňa Michaela Raindlová. Teraz vyšli najavo nové skutočnosti a prehovoril aj majiteľ psov.

Podľa oznámenia holýšovskej radnice utiekli rotvajleri, pes a suka, z firmy v areáli bývalých kasární. Vzhľadom na ich nebezpečnosť policajti i radnice varovali pred voľne pobehujúcimi zvieratami. "Psy, ktorí utiekli z areálu firmy v Holýšove v utorok podvečer, boli už odchytení. Nie je dôvod na obavy pohybovať sa vonku," uviedlo na Facebooku mesto. Podľa Raindlovej sa psy podarilo vypátrať neďaleko Holýšova.

Prípadom sa zaoberajú domažlickí kriminalisti. "Policajti vo veci začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a preverujú všetky okolnosti," dodala Raindlová.

Majiteľ psov sa zbavuje viny

Incident sa podľa Českej televízie stal neďaleko ubytovne pre ukrajinských utečencov, kde dievča so svojou matkou pol roka býva. Pri napadnutí dievčaťu pomohol muž, ktorý išiel náhodou okolo a agresívne zvieratá aj s pomocou svojho automobilu odohnal. Podľa lekárov jej tým zachránil život. Majiteľ psov ČT povedal, že ho situácia mrzí. "Už sa to nesmie nikdy stať," uviedol. Rotvajleri podľa neho prehrýzli oceľové pletivo, za čo podľa neho nemohol.

Ťažké zranenia dievčatka

Deti mali z prítulných psov, ktoré sa dostali k priemyselnej zóne na okraji mesta najskôr radosť. „Popisovali nám potom tu, že tie psy boli dobré, hladkali si ich a fotili. Keď ale zdvihlo to dievčatko ruku, že si ich tiež odfotí, náhle ju jeden ten pes napadol,“ uviedla podľa Blesk.cz koordinátorka Anastasiia Zubko.

Útok psa spôsobil dievčatku desivé zranenia. „Bola v šoku, mala hrozné rany, na stehne jej presvitala kosť, lýtka potrhané, kúsance na rukách,“ povedala Zubko. Sofinka je našťastie mimo ohrozenia života.

Psy už raz útočili

Problematické psy neútočili prvýkrát. Prezradil to radný Holýšova Radek Špiller. Z areálu už utiekli aj v minulosti. „Bohužiaľ raz to bolo s napadnutím psa ľudí, ktorí tu šli okolo na prechádzku. Pri obrane psíka došlo k pohryznutiu majiteľa, ale nebolo to samozrejme v takom rozsahu ako teraz u dieťaťa,“ potvrdil Špiller.