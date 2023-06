Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy treba rátať budúci týždeň s obmedzením

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Motoristi musia na budúci týždeň rátať s dopravným obmedzením na diaľnici D2. Tá bude v úseku od 38,480 do 40,550 kilometra pre opravu vozovky v pravom jazdnom páse v smere do Bratislavy uzatvorená. Obmedzenie potrvá od pondelka (5. 6.) 13.00 h do stredy (7. 6.) 20.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.