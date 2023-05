Dráma v autobuse: Cestujúci kričal po vodičovi, následne začali po sebe strieľať priamo počas jazdy!

archívne video

Mestská hromadná doprava v Charlotte (CATS) zverejnila na sociálnych sieťach video, kde v jednom z autobusov dopravného podniku došlo k streľbe. Zarážajúce na tom bolo, že cestujúci ohrozil vodiča autobusu priamo počas jazdy. Informáciu poskytol WSOC-TV.

K incidentu malo dôjsť dňa 18. mája, keď sa autobus pohyboval po Outlets Boulevard. Z vyjadrení CATS vyplýva, že jeden z cestujúcich začal pri prednom vchode urážať vodiča autobusu a hádať sa s ním. Slovné útoky prerástli do momentu, keď cestujúci Omarri Shariff Tobias (22) vytiahol zbraň, no to ešte netušil, čo tým vyvolá.

Prestrelka počas jazdy

Z videa jasne vyplýva, že vodič autobusu tiež vytiahol zbraň a dokonca vystrelil ako prvý, i keď CATS uvádza, že obaja začali po sebe strieľať. Na súde okrsku 9 sa z jednotlivých výpovedí zistilo, že konflikt medzi dvomi mužmi mohol vyvolať pasažier, ktorý sa pokúšal cestovať bez zaplatenia. V autobuse boli dohromady štyri kamery, ktoré zachytili, že v čase streľby sa na mieste nachádzali aj ďalší dvaja cestujúci.

Cestujúci Tobias príde k predným dverám a zavolá na vodiča Davida Fullarda, aby mu zastavil. Ten odpovie, že táto zastávka nie je v jeho rozpise a nazančí mu, aby si sadol. Potom a začne hádka. Tobias sa začne vodičovi autobusu vyhrážať: "Čo si to dovoľuješ? Len sa ma dotkni a uvidíš!" a následne mu začne nadávať. Prestrelka, ktorá nastáva o pár sekúnd, rozbije ochranné sklo, ktoré oddeľovalo oboch mužov. Vodič musel celý čas aj šoférovať. Autobus vybehol na obrubník, ale našťastie sa mu podarilo zastaviť.

Zranení

Polícia v Charlotte sa k incidentu vyjadrila, že ďalší dvaja cestujúci vyviazli bez zranení. Zachránilo ich to, že sa krčili pri zadných dverách. Tobias dostal guľku do brucha. Keď sa vyhrážal, že ide k cestujúcim dozadu, vodič Fullard ešte trikrát vystrelil. Tobias následne vyletel z autobusu. Fullard ešte posledný krát vystrelí. Po incidente skončil s postrelenou rukou.

Driver fired, suspect given $250K bond after CATS bus shootout: officials

Omarri Shariff Tobias, 22https://t.co/7guYgmXbgt pic.twitter.com/VqaGopEwyr — Retired NCO (@virgofiveeight) May 29, 2023

Museli ho prepustiť

Dopravný podnik CATS bol nútený Fullarda prepustiť, pretože ten vo vyhlásení uviedol, že je proti tomu, aby zamestnanec mestskej hromadnej dopravy nemohol mať zbraň pri výkone svojej práce. Právnik ho obhajoval tým, že mnohí zamestnanci CATS sa v práci necítia bezpečne. Obvinenia boli vznesené len proti čiernemu pasažierovi Tobiasovi. Spáchal trestný čin ublíženia na zdraví smrteľnou zbraňou, vyhrážal sa a prechovával strelnú zbraň, ktorú na verejnosti ukrýval. Napokon bol prepustený na kauciu v hodnote 250-tisíc dolárov, ale má zakázané použiť akýkoľvek typ hromadnej dopravy CATS.