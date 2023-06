Matovičov poslanec na čele Tiposu nevydržal: Ňarjaš vraj končí kvôli zmluve, hoci ju pred pár dňami nespomínal

Galéria fotiek (3) Ňarjaš končí ako člen predstavenstva Tiposu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Po jeho nástupe do tejto funkcie sa začínalo ozývať čoraz viac kritikov, nie len zo strany vtedajšej opozície, no aj z koalície. Erik Ňarjaš z klubu OĽaNO sa objavil ako člen predstavenstva v Tipose, čo viacerých prekvapilo. Dnes už to nie je jeho aktuálna pozícia, pretože v nej náhle končí. Sám hovorí, že je to vraj pre časovú obmedzenosť, hoci predtým nič o časovom limite nehovoril.