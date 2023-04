Zabudnuté tanečné hviezdy z Let’s Dance: Čo sa s nimi STALO?!

Diváci televízie Markíza sa aktuálne každú nedeľu môžu tešiť na tanečné kreácie slovenských celebrít, ktoré sa vlnia na parkete s profesionálnymi tanečníkmi. A veru v tomto obľúbenom projekte sa ich vystriedalo už mnoho. Niektorých z nich si verejnosť pamätá dodnes a iní upadli do zabudnutia. Galéria fotiek (36) Zdroj: Tv Markíza

Ivana Gáborík a Tomáš Surovec

Vo 8. sérii tanečnej šou Let's Dance sa po dlhej prestávke na parkete objavila Ivana Gáborík po boku svojho manžela Mariána Gáboríka. Kedysi však Ivana bola všetkým známa ako Surovcová. Jej priezvisko vám teraz určite zarezonuje a spomeniete si, že má aj brata, tiež vynikajúceho tanečníka Tomáša Surovca. Ten sa taktiež v minulosti ocitol na obrazovkách TV Markíza.

Ako to s ním vyzerá teraz? Hoci Tomáš nie je pred kamerami a v žiare reflektorov, na tanec rozhodne nezanevrel a založil si dokonca svoju vlastnú tanečnú školu v Nitre. Medzičasom si zobral za ženu krásnu Ninu a majú spolu syna.

Mirka Kosorínová

Rovnako aj Mirka Kosorínová sa môže pochváliť svojou tanečnou školou, kde vychováva potenciálnych profesionálnych tanečníkov. Prevažne sa venuje deťom a svoje skúsenosti tak odovzdáva ďalej.

Erik Ňarjaš

Erik tanečný parket vymenil za celkom inú pôdu pod nohami – jeho ladné tanečné kroky smerovali do parlamentu a stal sa z neho politik. Nedávno bol aj u nás v redakcii a tak nás zaujímalo, či napriek tomu sleduje zmienenú tanečnú šou, ktorej bol kedysi súčasťou.

„Priznám sa, že tento diel som videl iba raz, ale musím povedať, že je to naozaj veľmi pekná šou o spoločenských tancoch, ktoré v sebe nesú slušnosť a harmóniu a má to ducha. Páči sa mi ten koncept a verím, že to bude aj naďalej pokračovať,“ poznamenal politik pre Topky.sk.

A prezradil aj to, ako sa do týchto kruhov dostal a či mu tanec nechýba. „Veľa ľudí ma pozná práve z tanca, pretože tá šou bola naozaj veľmi populárna. Tanec je však moje hoby. Celý život som ho trénoval. Okrem toho som však študoval finančníctvo, či už v Hongkongu alebo aj na Varšavskej Univerzite. Pôsobil som vo finančnom sektore niekoľko rokov. Posledných sedem ako generálny riaditeľ platobných inštitúcií,“ prezradil Erik.

Marek Vrána

Od tanca sa začal dištancovať aj niekdajší tanečný partner herca Viktora Horjána Matej Vrána. Ten vo svojom živote našiel svoju skutočnú spriaznenú dušu v osobe Branka, s ktorým spoločne vychovávajú syna Jakubka. Žijú spolu v domácnosti a okrem nich aj dve lesbické partnerky. Otvorene sa hlási k LGBTI+ komunite.

Natália Glosíková

Profesionálnu kariéru tanečnice vymenila Natália Glosíková za úlohu matky. Je mamou malej Zairy a materstvo si naplno vychutnáva. Svoj Instagram má plný dojemných rodinných záberov. Ktovie, či aj jej ratolesť raz podľahne tanečnej vášni.

Peter Modrovský

Peter Modrovský má k celej šou stále najbližšie. Hoci už nie ako súťažiaci na tanečnom parkete, ale v Let's Dance má významné miesto. Stal sa totiž pomocným choreografom pre jednotlivé tohtoročné páry. Tanečné kreácie, ktoré vidíte, sú často práve z jeho hlavy. Kedysi ho diváci začali registrovať práve vďaka tomuto programu a spájali si ho aj s moderátorkou Adelou Vinczeovou, s ktorou v minulosti tvorili pár. A na Let's Dance sa spolu stretávajú opäť, ale už len ako veľmi dobrí kamaráti.