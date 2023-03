VIDEOROZHOVOR Poslanec Ňarjaš: OĽaNO sa nerozpadáva, ale revitalizuje. Bolo tam zbytočné napätie! Ego a ambície robia svoje

Čo ste robili predtým, než ste išli do politiky?

Študoval som financie v Hong Kongu a na Varšavskej univerzite. Pôsobil som niekoľko rokov vo finančnom sektore a posledných sedem rokov na pozíciách CEO v platobných inštitúciách. Prevádzkovali sme platobné systémy. Naša licencia bola v Londýne s pasportizáciou pre všetky európske krajiny.

Hnutie OĽaNO sa pol roka pred predčasnými parlamentnými voľbami rozpadlo. Zostávate v OĽaNO?

Verím, že nejde o rozpad, ale o revitalizáciu. V hnutí bolo dlhodobé napätie, preto to bolo aj potrebné. Každá časť poslancov má iné hodnotové nastavenie. Ego a aj ambície robia svoje.

Zvažovali ste aj vy odchod?

Som za to, aby bol človek férový. Je to ako v manželstve. Jeden deň sa hádate, druhý deň je pokoj. Spájala nás všetkých nekorupčnosť a myšlienka slušnej politiky. To malo byť nad všetkým, aj nad egom. Lepšie by bolo, keby sme zostali v celku, no na druhej strane ani toto rozdelenie nemusí byť v konečnom dôsledku zlé.

Premiér Eduard Heger sa nechal počuť, že vládne návrhy zákonov budú bez problémov prechádzať. Je to v realite tak?

Keď je návrh dobrý, poslanci by ho mali podporiť. Po rozdelení však prichádza ku komunikačným chybám a myslím si, že premiér by mohol lepšie komunikovať s koaličnými poslancami. Vidíme to aj na tejto schôdzi, keď neprešli niektoré zákony. Jednoducho, bola by potrebná lepšia komunikácia, lebo vláda je momentálne v takom stave v akom je.

Zostali v hnutí iba poslanci verní Igorovi Matovičovi?

To nie je ani tak o vernosti Igorovi Matovičovi. Je to nastavení, keď si musíte vybrať, ktorý líder vám je najbližší. Aj Igor má XY chýb, ktoré si vieme povedať, vieme si to vydiskutovať. Ale stále je na tej miske váh najbližšie k tým hodnotám, ktoré niektorí poslanci jednoducho uznávajú.

Hovorí sa, že Igor Matovič je neznesiteľný. Aký je podľa vás?

Každý má plusy aj mínusy. Igor má tiež veľa mínusov. Častokrát by mohol komunikačne zvážiť niektoré veci. Na druhej strane má veľmi veľa pozitív a myslí to dobre. Aj takýto ľudia by mali byť v politike, lebo sa neboja slobodne hovoriť. Vo vrcholovej politike dokážu slobodne protestovať proti opozičným stranám. Keby tam bol človek, ktorý nemá finančnú alebo slovnú slobodu, protiváha by neexistovala.

Plánuje ďalej zostať v politike?

Ako je to s jeho funkciou v predstavenstve štátneho Tiposu, ktorú premiér Eduard Heger kritizuje?

Pôjde do výberového konania, aby obhájil svoju pozíciu v Tipose?

Kto bude podľa neho úspešnejší v parlamentných voľbách – Matovičovo OĽaNO alebo Hegerovi Demokrati?

Vie si predstaviť, že by tieto dva subjekty mohli spolu fungovať v ďalšej koalícii?

