Štátna ochrana prírody varuje pred invazívnym sršňom: Pozor by si mali dávať najmä alergici

BRATISLAVA - Štátna ochrana prírody informuje o mimoriadne invazívnom druhu sršňa. Sršeň ázijský sa šíri z juhozápadnej Európy smerom k nám. V porovnaní so sršňom európskym je oveľa vynaliezavejší, razantnejší a svoje príbytky si stavia neďaleko ľudských obydlí. Príslušníci slovenského hasičského zboru a slovenskí včelári sa zúčastnili školenia v boji so sršňom a likvidáciou jeho hniezd.

Na jeho výskyt upozornila Medzinárodná konferencia projektu Erasmus+ „Skôr než bude neskoro-sršeň ázijský“. Konferencia sa konala pod záštitou Pracovnej spoločnosti nástavkových včelárov a v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom v Banskej Bystrici.

Sršeň ázijský (Vespa velutina nigrithorax) je invazívny druh sršňa, prvýkrát spozorovaný v juhozápadnom Francúzsku. Najväčšiu hrozbu predstavuje pre opeľovače a včelárov. Tieto sršne útočia na včelstvo a keď skonzumujú všetky včelie produkty, pustia sa do včelstva. Jedno sršnie hniezdo dokáže zlikvidovať niekoľko stoviek tisíc včiel. Sršeň zároveň ohrozuje ovocinárov znehodnocovaním ovocia a jeho požieraním, no predstavuje aj potenciálnu hrozbu pre alergikov. V porovnaní s európskym sršňom je menší, má výrazne žlté nohy, čierne sfarbenie na hlave a hrudi a oranžový pás na brušku.

Najviac skúsenosti s ich agresívnym správaním majú vo Francúzsku, kde zvyšuje úmrtnosť včelstva. Zatiaľ čo doteraz včelárov a produkciu medu ohrozoval najmä klieštik, teraz bojujú už aj so sršňami. Do boja s invazívnym druhom sa pustili francúzski hasiči, lekári ale aj miestne samosprávy. Ohrozená je činnosť včelárov okrem Francúzska aj vo veľkej časti Španielska, v Taliansku, Nemecku ale aj v Anglicku. Na Slovensku jeho výskyt zatiaľ nebol potvrdený, no odborníci sa domnievajú, že do jedného, dvoch rokov bude ohrozovať aj našich včelárov a ovocinárov. Správy zo zahraničia však upozorňujú aj na stavanie hniezd v blízkosti ľudských obydlí a hroziace verejné ohrozenie obyvateľstva.