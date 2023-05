Chrobáky, ktoré v Nemecku uzatvárajú školské dvory, žijú aj u nás: Dávajte si na ne pozor!

Podľa ministerstva životného prostredia v Bádensku-Württembersku zatiaľ nie sú pre chrobáky uzavreté žiadne verejné priestranstvá, píše Bild. Podľa nemeckého Zväzu ochrany prírody žije na juhozápade asi 15 druhov čeľade májkovitých – mnohé z nich pozdĺž veľkých riek, akými sú Rýn, Neckar a Dunaj. Májka fialová a májka obyčajná sa vyskytuje aj na celom území Slovenska. Tmavý chrobák s nádychom do modra či fialova, v prípade pocitu ohrozenia vypúšťa z kĺbov nožičiek žltkastú tekutinu – hemolymfu, ktorá obsahuje prudko jedovatý kantaridín.

Alkaloid kantaridín môže spôsobiť kožné reakcie vo forme pľuzgierov. Už pri dávkach 30 miligramov môže človeka aj zabiť. Podľa Aleša Bezděka z Entomologického ústavu Akadémie vied ČR však nie je potrebné panikáriť. „Zviera samozrejme čiastočne jedovaté je, ale žiadnu paniku by som z toho nerobil,“ uviedol pre Aktuálně.cz. „Aby sa človek májkou otrávil, tak by ich musel zjesť niekoľko.“ Dodal, že si prípad otravy človeka alebo domáceho zvieraťa nepamätá. Ak sa náhodou dostanete do kontaktu s chrobákom z čeľade májkovitých, German Wildlife Foundation odporúča dôkladne miesto umyť a schladiť. Ak ale dá, tohto chrobáka sa neodporúča dotýkať. Májka patrí na Slovensku medzi chránené živočíchy, spoločenská hodnota jedného jedinca je 90 eur.