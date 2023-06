Obyvatelia Ivanky pri Dunaji sú bezradní: Ochranári vydali jednoznačný ZÁKAZ, miestni hromžia! Dôvodom sú vtáky

IVANKA PRI DUNAJI - Stavba novej štvrte v Ivanke pri Dunaji v smere do Bernolákova spôsobuje obyvateľom okolitých domov vrásky na čele. Môže za to kopa piesku, ktorá aj pri slabšom vetre roznáša po okolí neporiadok. S kopou však nateraz stavebník nemôže nič urobiť - do hniezda sa nasťahovali vzácne vtáky.

Už vyše roka prebiehajú na konci Ivanky pri Dunaji stavebné práce. Dôvod je prostý - na poli, ktoré mali v obľube najmä miestni psíčkari, stavajú novú štvrť. Obyvatelia už od začiatku hromžili na neporiadok a hluk, ktorý im znepríjemňoval život. Kopa piesku pri vetre znečisťovala okolie. No teraz je na danú kopu piesku ochranármi vydaný zákaz manipulácie.

VIDEO V kope stavebnej zeminy v Ivanke pri Dunaji sa usadil vzácny druh vtákov: Ochranári vydali ZÁKAZ!

V depone pieskoviska si totiž vytvoril hniezda vzácny druh vtákov. „Materiálovú kopu obsadili brehule hnedé, ktorých spoločenská hodnota je 1000€. Aktuálne sa tam nachádza približne 200 jedincov. S investorom sme sa dohodli, že do konca vyhniezdenia sa s kopou nebude manipulovať a po vyhniezdení si investor požiada o výnimku na odstránenie hniezdiska,“ uviedol riaditeľ Správy CHKO Dunajské Luhy Radovan Michalka.

Ide o druh vtáctva, ktorý v minulosti boli v našich končinách rozšírený, no postupne ich početnosť klesá. Na brehule totiž negatívne vplýva zníženie potravy či chýbajúce vhodné miesta na hniezdenie. Brehule sú lovcami drobného hmyzu a vzdušného planktónu, a tak prispievajú k redukcii komárov. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov brehuľa hnedá patrí medzi najmenej ohrozené druhy (LC), celková populácia klesá. V rámci Slovenska je však v kategórii vyššej – takmer ohrozené druhy (NT). Spoločenská hodnota za jedinca podľa platnej legislatívy je 1000 eur.

Galéria fotiek () Zdroj: BSK

Obyvatelia okolitých domov a pozemkov sa však sťažujú na to, že brehule im znečisťujú majetky. Do redakcie sa nám ozval jeden z nich. "Sledovať kolóniu je síce neopísateľný zážitok, problém však je, že autá, pozemok či dom máme od vtáčieho trusu. Táto situácia je neznesiteľná," napísal nám obyvateľ Juraj. Podľa jeho slov by mal zákaz narábania s pieskovou kopou trvať až do jesene. "To je nepredstaviteľné," hnevá sa.

Obyvatelia hromžia

Ako to teda je? Podľa Adriany Sýkorčinovej zo sekretariátu Obecného úradu potvrdil Inšpektorát životného prostredia na pozemku hniezdnu kolóniu brehule hnedej. Stalo sa tak ešte 22. mája. "Ide o chráneného živočícha so spoločenskou hodnotou 1000 eur/ jedinec. Orgán ochrany prírody následne určil povinnosť do hniezdnej steny nezasahovať a aktivity v bezprostrednej blízkosti kolónie obmedziť na nevyhnutnú mieru, a to do 1.10.2023., t. j. do vyhniezdenia brehúľ. Kolónia sa zahniezdila v kolmej stene zeminy, ktorá sa po ukončení výstavby bude používať na úpravu terénu," vysvetlila Sýkorčinová.

Podľa jej slov sa na úrade nateraz na prítomnosť vtákov sťažovala len jedna osoba. "Nie je v možnostiach obce zabrániť znečisťovaniu okolitých pozemkov a nehnuteľností, na druhej strane však máme aj informácie o obyvateľoch, ktorí sa tešia, že brehule ich tento rok zbavia komárov a múch," uzavrela pracovníčka úradu.