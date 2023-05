Zúfalí dôchodcovia čakajú na penziu celé mesiace: Namiesto šesťdesiat dní aj vyše roka! Sociálna poisťovňa vysvetľuje

BRATISLAVA – Dosiahli dôchodkový vek, podali žiadosť o dôchodok a čakali dva mesiace, či a v akej sume im bude penzia priznaná. No nič sa nedialo. Sociálna poisťovňa v prípade niektorých dôchodcov nerozhodla o priznaní dôchodkov v 60-dňovej lehote. Časť žiadateľov sa preto obrátila na ombudsmana, ktorý už vyzval k náprave postupov v Sociálnej poisťovne.

Ombudsman Róbert Dobrovodský sa odvoláva na podnety týkajúce sa neprimeranej dĺžky konania Sociálnej poisťovne o nároku na dôchodkové dávky, ktoré riešil minulý rok. „V preskúmaných podnetoch som zistil neodôvodnené predlžovanie 60-dňovej zákonnej lehoty na vydanie rozhodnutia. Vo väčšine prípadov pritom nebola preukázaná mimoriadna zložitosť konania, ktorá je zákonom ustanoveným predpokladom na predĺženie lehoty o ďalších 60 dní,“ tvrdí.

Uvádza príklad, kedy bolo rozhodnutie Sociálnej poisťovne vydané až po 15 mesiacoch, namiesto zákonom stanovených 60 dňoch. V inom prípade bola zasa vdova bez vdovského dôchodku štyri mesiace. Za neprípustné považuje aj to, keď sa Sociálna poisťovňa prostredníctvom posudkového lekára „dohodne“ na dni určenia začiatku invalidity s psychicky chorým žiadateľom, a to tak, že deň začiatku invalidity je z pohľadu výšky dôchodku nevýhodný pre samotného žiadateľa. „Najmä v čase inflácie a zhoršujúcej sa sociálnej situácie obyvateľov je dôležité, aby Sociálna poisťovňa venovala pozornosť včasnému rozhodovaniu o dôchodkových dávkach. Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne som na daný stav opakovane upozorňoval,“ uviedol. Avizoval, že sa obráti aj na ministerku práce Soňu Gaborčákovú.

Sociálna poisťovňa priznala aj pochybenia

Sociálna poisťovňa tvrdí, že čo sa dĺžky rozhodovania týka, za rok 2022 sa priemerne pohybujú na hornej hranici 60 dní. „Je to o štvrtinu kratšie obdobie, ako tomu bolo v roku 2021. Dodáme, že ide o rozhodovanie o domácich i zahraničných dôchodkoch spolu bez ohľadu na zložitosť konaní, najmä v zahraničnej agende,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. V roku 2022 rozhodli o 124 027 žiadostiach o priznanie dôchodku. Podnety, o ktorých hovorí ombudsman, preverujú. „V roku 2022 ich bolo 63, z ktorých sme pri opakovanom prešetrení doteraz zistili pochybenie v piatich prípadoch,“ dodal.

Najčastejšie sú dôvodmi prekročenie 60-dňovej lehoty chýbajúce doklady o priebehu zamestnaní, ktoré musia dodatočne zisťovať napríklad u jednotlivých zamestnávateľov alebo v archívoch, čo je časovo náročné. V prípade zahraničných dôchodkov sú to tiež chýbajúce ďalšie podklady, ide najmä o číslo sociálneho poistenia v danej krajine. „Sociálna poisťovňa nemá vplyv na výkon našich zahraničných partnerov a nemôže ich pracovné postupy komentovať, musíme čakať na ich súčinnosť a dodanie potvrdení o konkrétnych obdobiach poistenia,“ argumentujú. Klientom odporúčajú archivovať si počas života všetky zmluvy a doklady o dôchodkovom poistení. Uľahčí to a zefektívni konanie o priznaní dôchodku.

Poukazujú tiež na to, že v zložitých prípadoch môžu rozhodovať aj dlhšie ako 60 dní - umožňuje im to zákon. „Ak Sociálna poisťovňa nemôže rozhodnúť v 60 dňovej lehote pre chýbajúce údaje, do úvahy prichádzajú inštitúty predĺženia lehoty na rozhodnutie, prerušenia konania alebo vyplácanie dôchodku preddavkovo. Teda napriek tomu, že rozhodnutie nie je vydané v lehote 60 dní, aplikovaním niektorého z týchto inštitútov nedochádza k porušeniu povinností Sociálnej poisťovne. Pokiaľ ide o prostriedky ochrany účastníka konania, tento môže podať napríklad sťažnosť, podnet prokuratúre alebo žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správy,“ uviedli.

Peniaze môže dôchodca dostávať aj preddavkovo

Žiadateľ o dôchodom môže však peniaze dostávať aj bez toho, aby mu bol dôchodok officiálne priznaný. Existuje totiž možnosť vyplácať dôchodok preddavkovo a to v tých prípadoch, kde je preukázané, že klient spĺňa nárok na dôchodok, teda najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia, ale nie je možné určiť jeho presnú sumu. „O preddavkový dôchodok poistenec žiadať nemusí, Sociálna poisťovňa o tom rozhoduje sama. V roku 2022 Sociálna poisťovňa vyplácala 4 364 tzv. preddavkových dôchodkov. Ich priemerná výška bola 313,52 eura mesačne. Na upresnenie, vlani sme celkovo rozhodli o 124 027 žiadostiach o priznanie dôchodku,“ uviedla poisťovňa, pričom prízvukovala, že preddavkovú výplatu dôchodku nikdy nežiada vrátiť. Počas rozhodovania má klient zároveň možnosť preveriť si stav svojej žiadosti telefonicky na linkách Informačno-poradenského centra alebo osobne na pracovisku Sociálnej poisťovne.

V utorok sa s ombudsmanom stretli aj ministerka práce Soňa Gaborčáková a štátny tajomník Juraj Káčer. „Spoločne hovorili o komplexnej agende, ktorá je súčasťou celého procesu vydávania rozhodnutí o dôchodkoch. Hľadáme preto riešenia, aby sme občanom vyšli v ústrety, avšak zmena zákona tento problém nerieši a nie je možná. Štátny tajomník MPSVR Juraj Káčer sa zároveň zúčastní na rovnakom stretnutí aj so zástupcami Sociálnej poisťovne, aby spoločne hovorili o problematických bodoch, ktoré tento proces brzdia v neprospech občanov,“ uviedla poisťovňa.