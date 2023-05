Najnovšia štúdia priniesla šokujúce výsledky: Práca v dôchodkovom veku má fatálne dôsledky na zdravie

Na zabezpečenie dôchodkov je nutné postupné zvyšovanie dôchodkového veku. Napríklad v Nemecku na 67 rokov do roku 2031. Ak chcete odísť do dôchodku skôr, musíte rátať s výraznými zrážkami. Štúdia vedcov z výskumného centra EPoS na univerzite v Mannheime však teraz odhaľuje, že neskorší odchod do dôchodku výrazne zvyšuje riziko úmrtia.

„Náš výskum empiricky dokazuje, že neskorší odchod do dôchodku zvyšuje úmrtnosť,“ zhrnuli vedci svoju štúdiu. "V záujme zvládnutia výzvy starnúcej spoločnosti politickí činitelia radi vytvárajú stimuly pre dlhší pracovný život. Účinky neskoršieho odchodu do dôchodku a spôsob, akým možno zmierniť negatívne dôsledky, sú preto veľmi dôležité." Pre svoju štúdiu výskumníci analyzovali údaje o sociálnom zabezpečení zo Španielska, ktoré sa začali pred alebo po dôchodkovej reforme v roku 1967. "V tomto roku sa zvýšil vek na predčasný odchod do dôchodku: tí, ktorí si platili pred 1. januárom 1967, mohli naďalej dobrovoľne odísť do dôchodku vo veku 60 rokov. Tí, ktorí odviedli prvé príspevky po tomto dátume, mohli dobrovoľne požiadať o dôchodok až vo veku 65 rokov,“ pokračuje. Svoje výsledky zverejnili v diskusnom príspevku "The Effect of Removing Early Retirement on Mortality".

O 4,2 percenta vyššie riziko úmrtia vo veku 60 až 69 rokov

Odďaľovanie odchodu do dôchodku podľa toho zvyšuje riziko úmrtia vo veku 60 až 69 rokov o 4,2 percenta. Pracovné podmienky na konci pracovného života majú navyše rozhodujúci vplyv na dĺžku života. Patrí medzi ne fyzický a psychosociálny stres, sebaúcta v práci a úroveň kvalifikácie. Výsledky naznačujú, že strata nároku na predčasný dôchodok môže viesť k predčasnej smrti. Ide najmä o fyzicky náročné práce s vysokým psychosociálnym stresom.

„Zistili sme, že jednoročné oneskorenie odchodu z trhu práce zvyšuje riziko o 4,2 percenta vo veku 60 až 69 rokov,“ uvádza štúdia. U zamestnancov s nízkou úrovňou kvalifikácie sa riziko zvyšuje dokonca o 5,4 percenta. "Tieto výsledky ukazujú, že nemôže existovať univerzálny prístup k odchodu do dôchodku, ktorý by vyhovoval všetkým," uviedol výskumný tím. "Zistili sme, že politiky, ktoré úplne eliminujú prístup k predčasnému dôchodku, môžu zhoršiť sociálno-ekonomické nerovnosti v očakávanej dĺžke života."