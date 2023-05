Ficov Smer valcuje ďalší PRIESKUM, percentá mu stúpajú: SNS na prahu zvoliteľnosti, Demokrati prešľapujú na mieste

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome apríla a mája, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 24,2 percenta hlasov. Na druhom mieste so 17 percentami by skončil Hlas-SD a tretiu priečku by obsadilo Progresívne Slovensko s 11,7 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý uskutočnila v dňoch 29. apríla až 6. mája na vzorke 1011 respondentov.

Štvrtá v poradí by skončila Republika, ktorá by získala 7,2 percenta hlasov. Nasleduje hnutie Sme rodina so 6,9 percentami hlasov. Koalícia OĽaNO+NOVA+KÚ+Zmena zdola by získala 6,6 percenta hlasov a SaS 6,5 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH s 5,8 percentami.

archívne video

Tesne pod päťpercentnou hranicou a teda na prahu zvoliteľnosti je SNS so 4,9 percentami hlasov. Alianciu by volili presne tri percentá voličov, ĽS-NS by malo podporu 2,4 percenta voličov a Demokrati by dostali 2,1 percenta hlasov. S jedným percentom by skončila strana Za ľudí a jednopercentnú hranicu by neprekročilo Maďarské fórum a Socialisti.